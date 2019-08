Reklame på nettet er nå større enn TV-reklame

Reklame på internett har gått forbi tradisjonell TV-reklame, det vil si reklame som en del av lineære TV-sendinger, viser Mediebarometeret.

Oversikten fra Mediebyråforeningen viser at reklameomsetningen var 8,1 prosent lavere i juli i år sammenlignet med samme måned i fjor. Også i juni falt reklameomsetningen, og for årets sju første måneder er nedgangen på 6,9 prosent.

– Mai ble en stor oppgangsmåned som skapte optimisme, men juni og juli er blitt nedturer, sier daglig leder Merete Mandt Larsen i Mediebyråforeningen. Fra januar til og med juli ble det omsatt reklame via byråene for 5,33 milliarder kroner.

Barometeret viser også at internett er større enn tradisjonell TV når det gjelder reklame. Det har skjedd i enkeltmåneder før, men det er nytt at har skjedd over så lang tid, forklarer Mandt Larsen.

– Nå har internett en større markedsandel av omsetningen enn TV etter sju måneder av inneværende år, sier hun.

Det skyldes for øvrig ikke vekst i nettreklame, men at nedturen har vært mindre her enn for fjernsyn.

Omsetningen av nettreklame har falt med 3,2 prosent hittil i år, mens TV-reklamemarkedet har krympet med 9,4 prosent. Radio og dagspresse har falt 14,2 prosent, mens ukepressen er den største taperen, med en nedgang på 24,7 prosent.

