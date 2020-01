Rekord før historisk Trump-signering

Børsrekord på Wall Street før handelsavtalen mellom USA og Kina undertegnes. SE signerigen direkte

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Snart vet vi innholdet i den første delen av handelsavtalen mellom USA og Kina. Klokken 17.30 norsk tid, skal man etter planen offentliggjøre innholdet i fase én av den etterlengtede handelsavtalen mellom USA og Kina. Avtalen skal signeres av president Donald Trump og den kinesiske visestatsministeren Liu He.

- Avtalen er et historisk gjennombrudd, sier Trump på pressekonferansen.

Se signeringen direkte i videovinduet øverst i saken.

Børsrekord

SISTE: I påvente av signeringen settes det børsrekord og ny toppnotering.

Det settes ny børsrekord på Wall Street, kort tid før president Donald Trump skal signere historisk avtale. Foto: AP Photo/Jeffrey Phelps

Dow Jones er onsdag ettermiddag opp 160 poeng, melder CNBC.

S&P 500 og Nasdaq Composite er også opp.

I tillegg til signeringen av Kina-avtalen, påvirkes også børsene av meldingen om at Trump-administrasjonen har varslet nye skattekutt senere i år.

Dette regner markedet med

Oppsummert er dette hva markedene har sett for seg og regnet med i forbindelse med handelsavtalen mellom USA og Kina som skal undertegnes onsdag:

DNB Markets skrev i sin morgenrapport onsdag at USA skal avstå fra de planlagte økningene i tollsatsene på en rekke forbruksvarer. Amerikanerne skal også halvere satsene på varer som fikk toll i september i fjor.

Derimot vil de første tollsatsene USA innførte for handel bestå. Disse satsene gjelder varer tilsvarende om lag 200 milliarder dollar, snaue 1800 milliarder norske kroner.

ENDELIG I BOKS: I ettermiddag norsk tid signeres fase 1 av handelsavtalen mellom USA og Kina, her landets to presidenter. Foto: AP / NTB scanpix

Uvanlig

Kina på sin side forplikter seg til å øke importen av amerikanske varer med 200 milliarder dollar over en toårsperiode. I tillegg omfatter avtalen ifølge DNB intensjoner og forpliktelser på en rekke andre områder.

CNN gjør et poeng av at avtalen, som skal være på mer enn 80 sider, er nok et eksempel på president Trumps utradisjonelle holdning til handelsavtaler.

Normalt signeres ikke slike handelsavtaler mellom to land (bilaterale) av presidenten selv, men Trump har gjort dette til en vanlig praksis. Han har også signert bilaterale miniavtaler med Sør-Korea og Japan.

Det vanlige i USA er at Kongressen gjennomgår slike avtaler, slik at lovgiverne eventuelt kan endre noen punkter.

Tatt ut

I morgenrapporten onsdag skrev Nordea Markets at aksjemarkedet har steget kraftig den siste tiden på forventninger om handelsavtalen.

Det skal i utgangspunktet ikke bli noen større utslag i aksjekursene som følge av det som kommer i ettermiddag. Analysesjef Erik Bruce i Nordea Markets sa imidlertid på et presseseminar tirsdag at markedene har fullt priset inn at avtalen går i boks.

Men hvis Bruce har rett, kan det bli utslag om det kommer noe uventet.

Ikke bekymret

En som har sett på virkningene av handelskrigen for aksjemarkedene, er investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management. Han har konkludert med at markedene ikke har vært bekymret for nyheter rundt krigen, i hvert fall ikke i 2019.

Næss, som regner på det meste, har sett på nyhetsstrømmen rundt handelskrigen i 2018 og 2019. I 2018 var aksjemarkedet i snitt ned 0,4 prosent dagen da nyheten ble kjent og ned 0,7 prosent to dager etter.

Men i 2019 var det gjennomgående ingen utslag på selve nyhetsdagen, og aksjemarkedene var opp 0,6 prosent to dager etterpå.

Urettferdig

Den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, verdens to største økonomier, har vart siden 2018. Da innførte Trump tollbarrierer på en rekke kinesiske varer for å endre det han mente var urettferdig handelspraksis.

Trump har ivret for å redusere USAs handelsunderskudd med utlandet og å få opp eksporten av amerikanske produkter.

Flere amerikanske politikere og økonomer mener det store underskuddet er problematisk. USAs handelsunderskudd med Kina utgjorde i fjor nærmere 3700 milliarder norske kroner.

Det er derimot få økonomer som mener at tollbarrierer og andre begrensninger er løsningen. I USA har den pågående handelskrigen blant annet skapt trøbbel for både bønder og industriprodusenter, og det har ført til høyere priser for forbrukerne.