Rekord på Wall Street - Trump jubler

Donald Trump jubler etter ny rekord på Wall street.

NEW YORK (Nettavisen): S&P 500, som er en aksjeindeks over 500 store amerikanske virksomheter, satte ny rekord mandag morgen, da den gikk over 3,027.98 poeng, som var rekorden fra 26. juli i år.

Mandag ettermiddag norsk tid er S&P 500 opp 0,6 prosent og ligger på 3,040.70.

Bakgrunnen for oppturen er god inntjening i flere selskaper, og optimisme og fremgang i forhandlingene mellom USA og Kina.

Oppturen på S&P 500 får også president Donald Trump til å juble. På Twitter mandag ettermiddag skriver han følgende:

- S&P satte nettopp en ALL TIME HIGH. Dette er en stor seier for arbeidsplasser, pensjon, og for å være helt ærlig, alle sammen! Vårt land gjør det svært bra. Vi har til og med tatt livet av den etterlyste IS-drapsmannen, Al-Baghdadi. Vi er sterkere enn noen gang, med et STORT potensiale. Nyt det! ,skriver Trump.

Ifølge CNBC har aksjemarkedet fått en boost nylig, etter at flere selskaper har levert bedre enn forventet.

Av de 206 selskapene på S&P 500 som har levert resultater så langt, har 78 prosent av dem levert bedre tall enn analytikerne har forventet.

På mandag leverte også store selskaper som Walgreens, AT&T og Spotify tall som var bedre enn forventet.

Apple er et annet selskap som er med på å løfte opp S&P 500 på mandag. Apple er opp hele 10 prosent så langt i oktober, grunnet bra salg av iPhone 11.

Også Dow Jones og Nasdaq er opp mandag ettermiddag, norsk tid.

En anerkjent økonomisk modell som ble publisert nylig, spår for øvrig en enkel seier til president Donald Trump i valget i USA i 2020.

Den ferske analysen fra Moody’s Analytics viser at Donald Trump vil få en enkel seier i neste års presidentvalg - om økonomien i USA holder seg, vel og merke.

- Hvis velgerne stemte hovedsakelig basert på lommeboken, så ville presidenten ha overkjørt konkurrentene, heter det i analysen fra Moody`s, ifølge CNBC.

I rapporten har Moody`s tre modeller som viser at Trump minst vil få 289 valgstemmer, men også at han kan få så mange som 351, forutsatt en vanlig valgdeltakelse.

Analysen viser også at sjansene til Trump synker med maksimal valgdeltakelse, mens hans sjanser for å vinne øker med lav valgdeltakelse.

Ifølge CNBC er modellene til Moody svært pålitelige. De har blitt etterprøvd helt tilbake til 1980 og har truffet hver eneste gang, bortsett fra i 2016, da den spådde en knepen seier til Hillary Clinton.