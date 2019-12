Rekord: Prisen på 1 liter bensin har aldri vært så høy som nå

Økte innkjøpspriser sender drivstoffprisene til rekordhøye nivåer. – Dette er «all time high», bekrefter Circle K Norge.

Flere ganger i 2019 har bilistene sett skyhøye drivstoffpriser hos bensinstasjonene. Senest i mai bykset listeprisene til Circle K, Norges største bensinstasjonkjede, til ny bensinrekord to ganger.

Og like før 2019 glir over i 2020 skjer det igjen: Circle Ks veiledende drivstoffpriser viser at det nå koster 17,53 kroner per liter med 95 blyfri. Det er 3 øre mer enn ved forrige registrering, og 1 øre mer enn rekorden i mai.

Prisen på diesel er 16,78 kroner per liter, en økning på 8 øre. Prisene har økt som følge av økte innkjøpspriser på ferdig-raffinert bensin og diesel, ifølge Circle K-talsmann Knut Hilmar Hansen.

– Vi opplever fortsatt et stramt marked, blant annet som følge av at mange land nå etterspør biodrivstoff - og at flere raffinerier, som produserer bensin og diesel i Europa, hadde stans tidligere i desember, skriver Hansen i en e-post til Nettavisen Økonomi.

Høy oljepris



Listeprisen til Circle K er den maksimale prisen en bensinstasjon kan ta for bensinen eksklusiv transportkostnader. Pumpeprisen, altså prisen du som forbruker betaler, kan dermed være noe lavere.

I tillegg til raffinerikapasiteten, skyldes de økte drivstoffprisene en høy oljepris. Tirsdag koster ett fat brentolje 66,4 dollar - noe som er blant de høyeste nivåene siden oljeprisen falt nesten 10 dollar på tre dager i mai. Hansen skriver også at prisen på biodrivstoff må ta sin del av skylden for de rekordhøye prisene.

– En betydelig del av de siste økningene på diesel skyldes økning i kostprisen på biodiesel, som vi blander inn i diesel. I Norge skal som kjent 12 prosent av drivstoffet som omsettes være biodrivstoff, sier Hansen.

Circle K-talsperson Hansen understreker at 90 prosent av drivstoffprisen styres av faktorer som kjeden selv ikke rår over.

– Som en tommelfingerregel kan man si at 60 prosent av prisen på drivstoff er avgifter, 30 prosent er innkjøpskostnader og 10 prosent dekker drivstoffkjedenes kostnader til lagring, distribusjon og salg av drivstoff, samt fortjeneste, sier Hansen.

Prisene kan være lavere lokalt

Dersom innkjøpsprisene går ned, vil Circle Ks veiledende priser følge etter, ifølge Hansen. Kjedens listepriser betyr derimot ikke at alle nordmenn vil rammes av rekordhøye bensinpriser: Lokale priskriger gir ofte lavere priser for bilistene.

– Intense priskriger gir prisfall. Faktum er at prisene lokalt på pumpene faller betydelig som følge av intense priskriger mellom kjedene, skriver Hansen, og legger til:

– Den gjennomsnittlige pumpeprisen ligger et godt stykke under makspris, og ulike rabattnivåer gjør at mange kunder kjøper på priser godt under veiledende pris, skriver Hansen til Nettavisen Økonomi.

