Rekordbillige sydenturer i år: – Det er helt sjukt

– Du bør booke nå, ærlig talt, sier Terje Berg i Finn Reise.

Vanligvis har nordmenn gått mann av huse for å kjøpe sydenturer innen denne tiden på året. Men som Nettavisen skrev søndag, har reisebestillingene uteblitt i år. Det har ført til kraftige priskutt hos hotell og reisebyråer.

Det betyr mulige reisekupp for deg om du er rask på avtrekkeren.

– Lavere enn i fjor

Finn Reise er en av de største tjenestene for å sammenligne både pakkereiser, charterturer og egenkomponerte turer i Norge.

– Finn Reise er et termometer på reisemarkedet. Det har ikke vært full fart i år, men vi ser en viss oppgang de siste ukene. Men det er definitivt lavere enn i fjor, sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge til Nettavisen Økonomi.

Varm sommer

Berge mener at den varme norske sommeren i fjor har en effekt på markedet, og at mange dermed slår seg til ro med å ta sommerferien i Norge.

– Den største årsaken er nok solsommeren fra i fjor. Men det er også andre grunner, slik som klima. En undersøkelse vi gjennomførte med Respons Analyse viser at 55 prosent sier de ville gjerne unngå å fly hvis de kunne det, sier Berge.

Sydentur-eksperten har også en klar anbefaling til alle norske forbrukere som kunne tenkt seg en reise til utlandet.

– Nå har det vært litt dårlig vær i det siste. Og erfaringen fra 2015 da det var helt likt, så røyk prisene veldig fort opp. Hvis du har tenkt å reise til Syden bør du booke nå, og det er ærlig talt. Det kan ikke bli billigere enn det er nå, sier Berge.

Berge trekker frem eksempler på kroner 294 fra nesten hvor som helst i Norge til Hellas, Spania og Kroatia. Og det er mange reiseplasser som står ledig.

– Altså, det er billigere enn det er å ta flytoget tur/retur Gardermoen. Det er helt sjukt, sier Berge.

– De må rabattere for å få fart på markedet. Og du kan komme unna med 3.900 kroner for to uker i Tyrkia hos Ving, sier Berge.

Ving: – Barnefamiliene henger igjen

Ving som er en av de største reisebyråene som selger pakkereiser bekrefter det Finn Reise sier.

VING: Siri Røhr-Staff er informasjonssjef i Ving, og opplever at barnefamiliene henger igjen på årets reisebestilling. Foto: Ving

– Det har vært et tøft marked for hele bransjen i år. Det gjelder alt fra pakkereiser, til leiebiler og flymarkedet. Grunnen til at det er billig nå, er fordi vi ikke selger like mye som vanlig, sier Siri Røhr-Staff som er informasjonssjef i Ving.

Det er spesielt barnefamiliene som holder igjen på å bestille sydentur, opplyser Ving.

– Du bør hoppe på nå – for med en gang det nærmer seg sommeren og været ikke ser like bra ut, går prisene opp med en gang, advarer Røhr-Staff.

Hun påpeker også at den norske sommeren ikke ser ut til å bli like bra i år, som den ble i fjor.

– Da vi hadde den varme sommeren i fjor, hadde vi badet mange ganger allerede i løpet av mai, men vi har ikke badet like mange ganger i år, sier hun.

«Flyskam» demper etterspørselen

Reisebyrået Berg Hansen bestiller enorme mengder reiser, både pakkereiser og egenkomponerte. De opplever at det er kommet store rabatter, men at det ikke er dumpingpriser på fellesferie-reiser enda.

Anette Maltun Koefoed, kommunikasjonsdirektør i Berg-Hansen. Foto: Berg-Hansen

– Det er mindre forespørsler på utenlandsferier enn tidligere. Det har blitt «in» med Norgesferie, det var fantastisk sommereferie i fjor, og mer fokus på flyskam. Jeg tror det bidrar en del, sier Anette Maltun Koefoed som er kommunikasjonsdirektør i Berg Hansen.

– Vi har hørt rundt i hele byrået, og tilbakemeldingen er den samme: Når det gjelder selve høysesongen så er det mer eller mindre vanlige priser. Leverandørene tar heller ned kapasiteten og venter på at folk skal bestille reiser. Men du får veldig billige hopp-på priser, det er rene dumpingpriser, sier hun.

Reisekupp

Det finnes flere nærmest rene dumpingpriser for å få folk til å hoppe på sydenturer. Hvis du kan hive deg rundt til kommende helg kan du reise til Kalamata i Hellas for 2.795 kroner for to personer.

Billigst er det naturlig nok utenfor fellesferien. Hvis du tar to uker på slutten av juni, kan du komme unna med fly og hotell til kun 3.790 for to voksne til Parga i Hellas hos Ving reisebyrå.

Hvis du må reise i fellesferien, blir det en god del dyrere. Og du må som billigste alternativ betale 4.800 kroner per person.

Reisekupp - én uke

Klarer du deg med en uke ferie, og er fleksibel på datoene kan du komme ned på 1.300 kroner per pers til Parga i Hellas. Det inkluderer både fly og hotell.

Hvis du må reise i fellesferien finner du gode alternativer både i Kos som ligger i Hellas på kroner 2.900 per person, eller store barnevennlige fasiliteter i Tyrkia til 3.300 kroner per person.

Merk: Prisene er dynamiske og endres kontinuerlig.