Rekordbonus i møbelkjempen etter koronasuksess

Butikksjefene gjør opprør etter at ledelsen forsøkte å avlyse deler av bonusen.

– Dette er helt uforståelig, skriver en butikksjef i en sint e-post til ledelsen.

Nettavisen har gjennom flere artikler fortalt om hvordan møbelgiganten Jysk har permittert 98 ansatte mens de forventet solid salgsvekst for kjeden.

Fasiten viser at Jysk har slått en rekke salgsrekorder midt under koronakrisen. Både netthandelen tok av, men også kunder i butikk vokste over all forventning. Likevel ble ikke alle ansatte tilbakekalt til jobben før 15. mai.

67.500 kroner

I Jysk-systemet er det sterkt fokus på butikksjefens rolle. De viktigste målsetningene er å sikre økt salg mens kostnadene holdes lavest mulig. Det holdes opplæring og konferanser hvor det legges tung vekt på hvordan butikksjefene skal levere oppover i systemet.

I et internt dokument fra Jysk-kjeden har Nettavisen fått se beskrivelsen av bonusprogrammene for butikksjefene. Gjennom ordningen kan butikksjefene ved å oppnå alle kravene få en bonus på 60.000 kroner i kvartalet. Totalt i løpet av året kan dermed butikksjefene motta 240.000 kroner i bonus.

Det er noen viktige kriterier butikksjefene må oppfylle for å få full bonus.

Økning i omsetningen i butikken.

Lavere lønnskostnader.

Lagerbeholdningen.

Hvor ryddig, pen og attraktiv butikken er.





Sjokkbeskjed fra ledelsen

Etter at 98 ansatte hadde blitt permittert i løpet av mars og april, noe som betyr at i snitt hadde nærmest alle butikkene én permittert, kom salgsveksten for full fart for Jysk-butikkene.

Flere ansatte som Nettavisen har snakket med forteller om et enormt arbeidspress i perioden, ettersom kundeveksten tok helt av - kombinert med at de hadde langt færre ansatte til å håndtere kunder og bestillinger.

Dermed hadde flere butikksjefer jobbet langt utover normal arbeidstid de siste månedene, og forventet å få bonus utbetalt som belønning for arbeidsinnsatsen.

Men den 26. mai kommer beskjeden fra sjefen for Jysk Norge, Martina Pohjanen, om at deler av bonusen blir avlyst. Beregningen hvor butikksjefene får bonus for reduserte lønnskostnader skulle ikke være med likevel.

I e-posten skriver Pohjanen at grunnet at det er andre grunner enn butikksjefenes innsats som har gjort at butikkene har spart mye i lønn, som permitteringer, sykefravær, karantene og lignende - vil kjeden stryke deler av bonusen.

EPOST: Sjefen for Jysk Norge, Martina Pohjanen, forteller i en e-post at de vil avlyse deler av bonusen for butikksjefer. Foto: Skjermbilde

Flere butikksjefer blir rasende på ledelsens beslutning, og skriver krasse e-poster:

«Siden 12. mars 2020, har halve Norge, Europa og verden lagt nede med brukket rygg. Siden 12. mars 2020 har JNO levert en index på 126,1 ink. online pr dags dato.

Siden 12. mars 2020 har butikkene i JNO solgt varer for den vanvittige summen av 468 728 000,-. Dette er en økning på 83 372 400,- mot fjorår. Og dette er før vi legger til Online som leverer en index på 206,1.

Dette er en indikasjon på at noen i dette firmaet har levert i ypperste verdensklasse, og blant disse - er SM gruppen i JNO.»

SM betyr «store manager», altså butikksjef. JNO står for Jysk Norge.

– I JYSK har vi alltid sagt at gode prestasjoner skal belønnes, og dette har vært den råeste kollektive innsatsen jeg har sett i løpet av mine snart fire år i JYSK, skriver butikksjefen.

Snur

Nettavisen snakker med flere kilder i Jysk-systemet. En kilde forteller at beskjeden kom som «lyn fra klar himmel».

Etter flere sinte e-poster, snur ledelsen dagen etterpå i en ny e-post. Ikke bare blir full bonus utbetalt, men ledelsen vil også utbetale en særskilt bonus på 7.500 kroner for den ekstra innsatsen.

I e-posten skriver Pohjanen at Jysk kommer til å betale ut mer bonus dette kvartalet enn kjeden noensinne har gjort.

Kjeden har ikke noen ønsker om å svare på den interne kritikken, og forsvarer heller helomvendingen hvor de betaler ut ekstra mye bonus.

– I den interne, konfidensielle, informasjonen som Nettavisen henviser til er det ingen fjerning av bonus, men en endring av perioden som gir grunnlag for bonusen, sier Pohjanen til Nettavisen.

Hun forklarer at det er naturlig med rekordhøy bonus som konsekvens av de gode salgstallene.

– Jysk er en resultatorientert virksomhet og bonus er en av våre måter å belønne gode resultater. Med et tilbakelagt kvartal med meget gode resultater er konsekvensen av dette høye bonuser til samtlige av våre ansatte, sier Pohjanen.