Rekordhøye leiepriser i Oslo

Aldri før har Husleie.no sett høyere leiepriser i boligmarkedet i Oslo.

- Snittprisen for å leie en bolig i Oslo ligger nå på 13.430 kroner per måned. Det er fem prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor, og over 11 prosent høyere enn i mai i år, forteller Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.no, til Nettavisen.

Selv om det er vanlig at boligprisene stiger, er de ekstra høye nå.

- Vi har aldri målt en høyere pris i hovedstaden. Etterspørselen øker også på grunn av koronaviruset. Det skyldes at studenter nå kanskje ikke reiser på utveksling, og flere blir boende i leid bolig på grunn av usikkerhet rundt fremtiden sin, forklarer han.

Endringene på landsbasis er derimot små sammenlignet med Oslo. Snittprisene for hele Norge sank med 0,1 prosent fra mai til juni, og sammenlignet med juni 2019 har snittprisen økt med 1,1 prosent. Snittleieprisen for hele landet ligger på 9.906 kroner i juni.

FLERE VIL LEIE: Daglig leder Kjetil J. Olsen i Husleie.no tror flere kommer til å leie i tiden framover. Foto: Husleie.no

Kan øke med over 20 prosent

Det er viktig å påpeke at det er vanlig at flere er på flyttefot i juni enn i mai, men den årlige endringen i Oslo på fem prosent er høy. Olsen forventer at den vil øke framover.

I statistikken Husleie.no viser til, er hybler og bofellesskap holdt utenfor, men det er ikke uvanlig at studenter leier leilighet. Og med 12.000 flere søkere til høyere utdanning, kan det bli kamp om boligene.

- Bare vent til august når studentene inntar leiemarkedet. Jeg spår en ytterligere sterk oppgang etter sommerferien, og blir ikke overrasket om leieprisene i Oslo øker med over 20 prosent fra mai til august, sier Olsen.

- Det blir mer kamp om boligene i år. Får man ikke tak i hybel, er det mange som må leie leilighet med venner, sier han.

Han tror imidlertid det kan bli noen færre som må sove på sofa og desperat lete etter bolig ved studiestart i Tromsø og Bergen.

- Jeg tipper flere Airbnb-leiligheter vil frigis til langtidsutleie nå som turismen har stoppet opp, fortsetter Olsen.

Flere sliter økonomisk

Stadig høyere leiepriser og koronaviruset vil gjøre at mange vil slite med å få det til å gå rundt. Det bekrefter også ferske undersøkelser gjort av Husleie.no, som har snakket med totalt 600 leietakere.

- Cirka 30 prosent av leietakerne sier at de har kommet i en økonomisk vanskelig situasjon på grunn av koronaviruset. Ser man det opp mot økte leiepriser, blir det problematisk. Man må jo også betale depositum, sier Olsen.

- Jeg tror flere kommer til å slite, påpeker han.

Han har en klar oppfordring til de som må ut på leiemarkedet de neste månedene.

- Du må ha et litt bredere perspektiv på hvor du kan bo. Ikke alle har rett til å bo innenfor ring 2 i Oslo. Du må kanskje være villig til å bo i Lørenskog, Asker eller andre steder utenfor byen, sier han.

- Jeg tror spesielt mange unge har for store krav til bosted, og at de ønsker å bo nære studiestedet sitt. Men du må ikke ha muligheten til å tusse i tøflene til universitetet, påpeker Olsen.