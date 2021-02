Rekordhøye strømpriser: Slik finner du billigste avtale

Forbrukerrådet med klar anbefaling.

Torsdag morgen kostet Oslo-strømmen, altså strømmen som selges i østlandsområdet, mer enn noen gang før. Mellom klokka 8 og 9 kostet forbruket ditt 2,44 kroner per kilowattime. Inkludert merverdiavgift blir spotprisen alene da på 3,05 kroner - det viser markedsdata fra Nord Pool.

Nå kommer Forbrukerrådet på banen, og de har en klar anbefaling.

– Vi vet at mange sitter på unødvendig dyre avtaler og kan spare mye ved å bytte til et annet strømsalgselskap. Selve bytte er gjort på få minutter og fikses av selskapet, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

– Vår klare anbefaling er å velge en spotprisavtale med minst 12 måneders prisgaranti. Hvis du bytter avtale på strømpris.no kan du også legge inn varsel når garantitiden er ute, slik at du kan sjekke om selskapet setter opp prisen.

Fraråder fastpris

Byttet av strømavtale er kostnadsfritt, så lenge du ikke bryter bindingstiden i en fastprisavtale. Forbrukerrådet fraråder ellers å velge fastprisavtaler på mer enn ett år. De er dermed enige med Anders Lie Brenna, redaktør for Enerwe.no, som Nettavisen tidligere har pratet med om fastpris.

Undersøkelser Forbrukerrådet har fått gjennomført viser at de fleste forbrukere har et passivt forhold til strømavtalen sin. Bare en av to har byttet strømavtale de siste to årene og kun tre av ti kjenner prisen på strømavtalen sin.

– Norske strømsalgselskaper gjør seg fete på kunder som sitter på dyre og dårlige avtaler, godt hjulpet av uforståelige prising av strømmen, manglende varslinger ved prisøkninger og aggressiv markedsføring, sier Inger Lise Blyverket.

Avtaler dyttes på kunder

– Ikke betal mer for strømmen enn du trenger. Her er det trolig mye å spare for svært mange strømkunder.

Forbrukerrådet fraråder å kjøpe strøm over telefonen, ved dørsalg, på gata eller i elektronikkbutikken. De dyre og dårlige avtalene dyttes på kundene gjennom slikt direkte salg. Kjøper du strøm i butikken, mister du også angreretten på 14 dager.

