Rekordresultat for Gjensidige - nyter godt av koronapandemien

Gjensidige leverer tidenes beste kvartalsresultat. Koronapandemien fører til lavere skadeerstatninger.

Saken oppdateres.

Tallene for tredje kvartal viser at Gjensidige oppnådde et såkalt forsikringsteknisk resultat på 1,51 milliarder, opp fra i,06 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor.

Dette resultatet beskriver hvordan det går med den underliggende virksomheten, forholdet mellom premieinntektene, skadeutbetalingene og kostnadene. Kostnadene og skadeerstatningene utgjorde i forrige kvartal 78 prosent av premieinntektene. Det er en svært lav andel.

Før skatt satt Gjensidige i tredje kvartal igjen med et resultat på 2,05 milliarder, mot 1,27 milliarder i tredje kvartal 2019.

Les også: Bransjetopp spår el-sjokk for forsikringskunder

Veldig tilfredse

- Vi er veldig tilfredse med å levere et sterkt resultat i tredje kvartal, inkludert det beste forsikringsresultatet for et kvartal noensinne. Vi leverer solide resultater i Norge, og vår forretning utenfor Norge fortsetter å vise fremgang, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige i en børsmelding tirsdag morgen.

Analytikernes spådde i gjennomsnitt at Gjensidige ville få et resultat fra forsikringsvirksomheten på 1,21 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1,76 milliarder.

Gjensidige opplyser at forsikringsresultatet er drevet av en vekst på 10 prosent i premieinntektene. I tillegg er den underliggende skadeprosenten lavere, og det har også vært lavere erstatninger knyttet til storskader.

Les også: Gjensidige: Tesla-eiere har betalt for lav premie

Reiseforsikring

Ifølge børsmeldingen har Covid-19-pandemien hadde en svakt positiv innvirkning på konsernets erstatningskostnader, De lavere utbetalingene er hovedsakelig knyttet til reiseforsikring.

Pensjonsvirksomheten til Gjensidige oppnådde derimot et svakere resultat som følge av høyere driftsutgifter.

Finansavkastningen til Gjensidige i foregående kvartal endte på 0,9 prosent, en økning fra 0,5 prosent i tredje kvartal 2019. I kroner er avkastningen doblet fra 551 millioner til 279 millioner.

I andre kvartal oppnådde det børsnoterte forsikringsselskapet et rekordresultat.

Hittil i år har Gjensidige-konsernet et resultat før skatt på 4028,1 millioner kroner, og det er ned fra 6025 millioner for tilsvarende periode i fjor.

Finansuro

Resultatet for de første ni månedene av 2020 er betydelig påvirket av negativ avkastning på investeringsporteføljen i første kvartal. Det gjenspeiler uroen i finansmarkedene som følge av Covid-19-situasjonen.

Markedsverdien til Gjensidige ved børsslutt mandag var 98 milliarder kroner. Forsikringsselskapet er med det børsens femte mest verdifulle selskap.

Så langt i år er aksjen opp 5,5 prosent (se grafen under), mens hovedindeksen ved Oslo Børs i samme periode er ned 6,2 prosent.

BEDRE ENN BØRSEN: Gjensidige-aksjen er så langt i år opp over 5 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs har falt. Foto: (Infront)

Den klart største eieren i selskapet er Gjensidigestiftelsen med 62,2 prosent.