Rekordtidlig start på julepriskrigen: Disse varene er kuttet i pris

Allerede midt i november starter Kiwi prisras på julevarer. Både Extra og Rema 1000 følger etter.

Den årlige julepriskrigen er allerede i gang. Mandag morgen annonserer Kiwi at de kutter prisene på en rekke julevarer, som gløgg, surkål, lutefiskbacon, melkehjerter, julebrus, juleskum, edamerost og pepperkakedeig med opp til 32 prosent.

- Det er viktig å vinne kampen om julekundene og det er jo blitt en tradisjon også, sier Arvin, som forteller at det nå er priskrig på julevarer femte år på rad.

- Det er en forventning i markedet til slike priskriger og vi tar med varer som mange trenger nå, som pepperkakedeig og melis og mandler til kransekaker. Dette er produkter som er viktig for folk før jul, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Hun får umiddelbart svar på tiltale fra konkurrentene.

- Extra (Coops lavpriskjede, red.amn) følger selvfølgelig på disse prisene, sierHarald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med Rema 1000, som bekrefter at de også matcher prisene.

PRISKUTTER: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi. Foto: Kiwi

Rekordtidlig

Senest i fjor var det beinhard konkurranse om julekundene og kjedene kjempet hardt om å ha de laveste prisene på julevarer. I fjor startet julepriskrigen i uke 48, som er siste uke av november, noe som da var «rekordtidlig». Denne gang starter det enda en uke tidligere, altså uke 47.

I fjor ble også prisene gradvis lavere i løpet av desember og Nettavisen kunne da fylle to bæreposer med julevarer for under 100 kroner. Prisene er også fortsatt langt unna hva de var på sitt laveste i fjor.

En halv liter tomtegløgg kostet for eksempel 11,50 i fjor midt i desember, men kostet fortsatt 29,90 kroner, selv etter priskuttet.

Ikke melk



Konkurranseekspert og professor ved NHH, Øystein Foros sier at grunnen trolig er at slike priskriger på høytidsvarer er tryggere enn å kutte prisen på hverdagsvarer.

- Skal de konkurrere på melk og brød, som betyr mye mer for lommeboka, selv i desember, så kan det bli mye dyrere. En slik priskrig kan bare vare og vare. Men en priskrig på julevarer vil per definisjon være tidsbegrenset til tiden frem til jul. Dermed kan kjedene også dra litt mer til på prisene, sier Foros.

- Er det ikke tidlig å starte julepriskrig i midten av november?

- De sitter sikkert og skuler på hverandre og de ønsker sikkert at det drar litt ut først. Samtidig så har de vel erfaring at selv om det er billig, så blir man jo lei av det. Det er begrenset hvor mye marsipan eller pepperkakedeig du kjøper i alle fall, sier han.

Paradoksalt

Professoren sier det er på mange måter paradoksalt at kjedene kutter prisene på julevarer til jul, da etterspørselen er størst. Til sammenlikning øker for eksempel flyselskapene prisene på flybilletter rundt jul, da etterspørselen er størst.

- Det blir fokus på disse julevarene i disse tider og på mange måter skulle man tro at det vil prisen gå opp, sier Foros til Nettavisen.

Han viser til at vi for eksempel spiser langt mer marsipan i desember enn ellers, men det fører til lavere priser, ikke høyere.

- Det ser vi både i Norge og i andre land, som USA, hvor det for eksempel er veldig lave priser på kalkun rundt Thanksgiving, sier han med henvisning til høytiden som feires i USA fjerde torsdag i november (dagen før Black Friday).