Rekordutbytte for Arne Hjeltnes

Programlederen henter ut 4,4 millioner kroner fra sitt eget aksjeselskap. Nye skatteregler for utbytte er årsaken.

Arne Hjeltnes er en norsk næringslivsmann, mest kjent som programleder for «Gutta på tur»-konseptet med Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Arne Brimi fra 90-tallet.

Nå er TV-personlighetens virksomhet samlet i et eget aksjeselskap Nan Madol AS. Og dette selskapet leverte et årsresultat for 2018 på i overkant av 1 million kroner. Men Hjeltnes har likevel bevilget seg et utbytte for fjoråret på hele 4,4 millioner kroner.

- Utbytte er ikke bare fra årets resultat, men også tidligere års overskudd. Jeg henter det rett og slett nå fordi det skattemessig lurt, sier Hjeltnes til Nettavisen Økonomi.

Årsaken er en regelendring som fører til at den såkalte oppjusteringsfaktoren for skatt på utbytte øker, slik at skattesatsen på utbytte vil bli høyere i inneværende år.

Familiebedrift

Inntektene til Hjeltnes er økt med i overkant av en halv million til 3,8 millioner kroner. De kommer stort sett etter egen innsats som foredragsholder, forteller han. I tillegg til noe inntekter fra boksalg.

- Bøker er ikke så lukrativt som det en gang var, sier Hjeltnes.

I tillegg til programlederens aktiviteter forteller han at også samboeren Cathrine Gehrken har noe aktivitet i selskapet, gjennom at hun blant annet har kunstutstillinger og jobber som kunstner.

- Selskapet er i prinsippet et familieselskap hvor vi alle bidrar litt der vi kan, sier Hjeltnes.

Investeringer

Selskapet har også noen finansielle eiendeler, men der er det ingen avkastning å snakke om for 2018.

- Investeringene gjelder en fiskefabrikk i Finnmark som heter Finnmark Fisk. Jeg var oppe på besøk senest i går. Selskapet er en oppstartbedrift, så der er det ingen avkastning å snakke om enda, men det er veldig gøy, sier Hjeltnes.

Den populære TV-profilen lider imidlertid ingen nød. Tidligere i år ble det klart at restauranten Vaaghals har levert knalloverskudd for «Gutta på tur»-gjengen.

Kjempestas

– Det er kjempestas. Jeg er meget happy. Men det er ikke min fortjeneste. Jeg bare ordner ting når det skal være noe, men jeg er ikke involvert i den daglige driften. Det må vi takke Jørn, Eirik og gjengen for, sa Arne Hjeltnes til Nettavisen tidligere i sommer.

Like godt gikk det ikke i fjor, da flere TV-kjendiser tapte til sammen 52 millioner kroner i bryggerisatsing. Ifølge 2017-regnskapet til Hjeltnes' selskap hadde han investert 440.000 kroner i Norbrew. Markedsverdien til aksjene ble nedskrevet til null i fjorårets årsregnskap.

– Det gikk ikke så bra med den investeringen, sa Arne Hjeltnes da i en kommentar til Nettavisen.