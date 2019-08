Rekordvekst for Zalando

Den tyske nettgiganten Zalando vokser hele 23,7 prosent, mens mange norske klesbutikker sliter.

Veksten på 23,7 prosent er den høyeste noensinne i andre kvartal for motegiganten. Det er en stor opptur etter flere kvartal med vekst i underkant av 20 prosent, som er i underkant av selskapets eget mål.

Høy

Fremgangen er drevet av vekst i mobilbesøk, som økte 34,3 prosent.

- Flere kunder enn noensinne har valgt Zalando som deres startpunkt for mote. Dette viser at vårt arbeid for å levere den beste moteopplevelsen gir avkastning, sier finansdirektør David Schröder i en melding.

Samlet var Zalandos inntekter på 1,6 milliarder euro, eller 15,6 milliarder kroner.

Raskere levering

Som følge av den sterke veksten til Zalando løfter de også anslaget for årets driftsresultat og sier at resultatet vil komme inn i det øvre sjiktet av det tidligere anslåtte 175-225. millioner euro.

Zalando sier de gjør flere ting for å få opp veksten i selskapet. De åpner et nytt lager i Rotterdam i år, slik at de kan bedre nå kundene i Vest-Europa. De bygger dessuten ut muligheten for levering neste dag en rekke steder, og har blant annet fordoblet det i Tyskland. I Zürich i Sveits tester de i tillegg levering samme kveld.