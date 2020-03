Rekyl på Oslo Børs, stiger kraftig fra start

Oslo Børs fyker i været mandag morgen etter de seneste dagenes kraftige børsfall.

8 minutter etter børsåpning er hovedindeksen på Oslo Børs opp hele 3,3 prosent. Hvis denne oppgangen holder seg utover dagen, må vi tilbake til 5. oktober 2015 (3,4 prosent) for å finne en sterkere oppgang.

Virusfrykten som har herjet Oslo Børs og de internasjonale børsene ser ut til å ha avtatt.

Rekyl for taperne

Børsens desidert største selskap, Equinor, stiger med over 5 prosent fra start. En aksje som henter seg en god del inn igjen etter mye juling, er Borr Drilling, som er opp hele 11,5 prosent 3 minutter etter børsåpning. Norwegian-aksjen er opp nesten 10 prosent, også det en av de virkelige store børstaperne.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen spådde før børsåpning at OBX indeksen (de 25 største selskapene, red.anm.) ville åpne opp 2,3 prosent, eller innenfor et intervall fra 1,8 prosent til 2,8 prosent.

De asiatiske børsene, målt gjennom S&P Asia 50-indeksen, endte i natt norsk tid opp 1,2 prosent i natt. Berntsen skriver at mange investorer øyner håp om økte stimulanser på økonomien i form av rentekutt og annen likviditetstilførsel fra verdens sentralbanker.

Frykter fall

Investorene frykter at veksten i verdensøkonomien skal falle som følge av ringvirkningene av coronaviruset. De aller fleste land har derfor igangsatt tiltak for å begrense smitten av viruset.

Berntsen skriver i sin morgenkommentar at disse tiltakene vil gå ut over veksten i det korte bildet. Det gjenstår å se hvor langvarige effektene vil bli, men vi må ifølge Nordnet-analytikeren forvente at verdens sentralbanker vil gjøre det de kan for å dempe de negative effektene på kort sikt.

Det ligger an til bli mange rentekutt fra sentralbankene fremover. Den amerikanske sentralbanksjefen Powell kom fredag kveld norsk tid med en uventet pressemelding.

Ordlyden i denne meldingen ble ifølge DNB Markets tolket som at sentralbanken allerede 18. mars kan stimulere markedet. Det kan innebære et rentekutt.