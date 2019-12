Rema 1000 knaller til med knockout-pris på ribbe - Sp-topp Geir Pollestad reagerer

Julepriskrigen har vart i mange uker allerede. Nå kan du få ribbe til bare 30 kroner per kilo hos Rema 1000 - hvis du bor på riktig sted. Men Senterpartiets Geir Pollestad er lite imponert.

Allerede i midten av november begynte de store matvarekjedene å sette ned prisen på de mest populære varene i juletiden.

Denne helgen planlegger Rema 1000 et aldri så lite knockout på konkurrentene, og det på deres egen hjemmebane:

- Våre butikker i Trøndelag har kampanje på fryst ribbe til 30 kroner denne helgen (fredag-søndag) blant annet fordi vi er blitt sittende igjen med overskuddslager, forteller Ove Stenersløkken, salgssjef for Rema 1000 i Midt-Norge til Nettavisen.

Les også Kraftige priskutt på julevarer

I tillegg til Trøndelag gjelder tilbudet også for Rema-butikken på Tynset i Hedmark, siden denne inngår i Region Midt-Norge.

Tilbudet varer ikke lenge, lover han:

- Denne ribba lønner seg å kjøpe nå, for prisen går tilbake til normalen igjen på mandag.

- Lokketilbud



Senterpartiets Geir Pollestad er leder for næringskomiteen på Stortinget. Han er ikke spesielt begeistret for kampanjen:

- Jeg mener at mat har en verdi, og liker ikke «dumping»-priser på julemat. For det første bør vi som forbrukere betale det maten faktisk koster, og for det andre er vi relativt naive hvis vi ikke tror at butikken tar igjen inntektene på andre produkter.

Geir Pollestad er ikke begeistret for Rema 1000 sin kampanje. Foto: Paul Weaver

- De gjør jo dette for å lokke kunder, sier Pollestad til Nettavisen.

Dette benektes ikke av Rema 1000 sin salgssjef:

- Vi tenker jo at kunder som kjøper dette produktet putter andre varer i kurven sin også så sånn sett så stemmer kanskje det.

Les også Rekordtidlig start på julepriskrigen: Disse varene er kuttet i pris

Dyrere ribbe andre steder

Mens den trønderske ribba koster 30 kroner kiloen er den langt dyrere i resten av landet. Nettavisen tok en kjapp runde i hovedstadens ribbeutvalg i de ulike kjedenes billigbutikker fredag kveld. Hos Kiwi var den billigste frossenribba til salgs for 49 kroner per kilo - nesten dobbelt så svindyrt. Hos Coop Extra måtte man ut med enda mer - der var ribba fem kroner og 90 øre dyrere:

DYREST: Coop Extra og Rema i Oslo krevde noen ekstra kroner for ribba fredag kveld. Foto: Anders Fosse (Nettavisen)

Også Rema 1000 i Torggata i Oslo solgte sin billigste ribbe til 54,90, og er dermed en god del dyrere enn den billige trønderribba.

Pollestad mener Rema sin kampanje er et tegn på dårlig konkurranse i dagligvarebransjen, og at dette ikke nødvendigvis er så fett for forbrukerne:

- For dem er det sluttsummen som teller.

Frykter matsvinn

Han er også bekymret for at dette kan føre til økt matsvinn:

- Ja, når prisene blir så lave tenker man seg kanskje ikke godt nok om når det gjelder hvor mye man egentlig trenger. I tillegg er det respektløst overfor dem som har produsert maten.

Stenersløkken på sin side viser til at dette er et overskuddslager:

- Det verste for oss er om vi ikke får solgt varene. Ingen er tjent med at maten kastes, sier han.