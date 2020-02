Rema 1000 med «godt» tilbud: - Psykologisk triks

Rune Nikolaisen i Gjerrigknark.com mener Rema 1000 prøver å lure kundene til å kjøpe mer håndsåpe enn de egentlig trenger.

- For meg framstår dette som et psykologisk triks for å få kundene til å kjøpe mer enn de trenger, sier Nikolaisen til Nettavisen.

Han sikter til plakaten Marie Dahle oppdaget på Rema 1000 Morvik utenfor Bergen i forrige uke. Plakaten viste at du kan få åtte såper til 80 kroner. Noen vil kanskje umiddelbart tenke at det er et godt tilbud, men for én såpe av samme type kostet det nemlig kun 10 kroner.

Med andre ord: Du sparer ingenting på å kjøpe åtte kontra én.

- Jeg synes ikke det var nødvendig å reklamere for dette «kartongsalget», siden du ikke fikk noen rabatt for å kjøpe åtte i kartong i forhold til åtte enkle. Du burde få en liten form for rabatt når du velger å kjøpe en hel kartong av varen, mener jeg, sier Dahle til Nettavisen.

Mange faller i fella

Selv ble hun ikke påvirket, men forteller at hun bare synes det var ganske morsomt.

- Tror du dette kan bidra til at mange kjøper flere såper enn man egentlig har behov for?

- Jeg tror noen ender opp med å kjøpe flere såper. Men jeg håper at folk er obs på at butikker lager slike «tilbud/salg», og dermed dobbeltsjekker før de kjøper store mengder produkter de ikke egentlig har behov for, sier hun.

Nikolaisen på sin side tror ingen vil innrømme at man lar seg påvirke av slike plakater, til tross for at det står klart og tydelig på plakaten ved siden av at det er 10 kroner for én.

- Mange faller i fella og kjøper mer enn de tenkte. Om de ikke kjøper åtte, så kanskje de kjøper fire, sier han.

- Dette er psykologisk krigføring mot forbrukerne, og en måte å teste folk på, fortsetter han.

Påvirker underbevisstheten

Nikolaisen tror Rema er klar over at dette ikke er et godt tilbud.

- Den personen som hang opp plakaten som reklamerer for 8 for 80 kroner må være fullt klar over at dette er bare sprøyt, sier han.

- Plakaten kan være en måte å skaffe oppmerksomhet på. Folk kan le av det, men da setter det seg også i underbevisstheten til folk, og når man skal kjøpe håndsåpe neste gang, så velger man kanskje denne, forklarer han.

Hver gang du er i butikken, utsettes du for fristelser, mener Nikolaisen. Ofte tar du med deg noe mer i handlekurven enn du hadde tenkt da du gikk inn i butikken.

- Derfor kan det være lurt å handle bare én gang i uken, så slipper du å bli utsatt for flere fristelser enn nødvendig.

Dette er ikke første gang Nikolaisen har sett at en butikk prøver å lure kundene til å tro at de kan gjøre et godt kjøp - ved å henge opp en plakat som insinuerer at det er et tilbud.

- Jeg har tidligere sett samme type reklame for berlinerboller i ferdigpakket pose, sier han.

Folk reagerer

Bildet øverst i saken har også Nikolaisen publisert på Facebook-siden til Gjerrigknark.com. Ut fra kommentarene under bildet er det tydelig at folk reagerer på Remas reklame-stunt.

- Tøysete «kartongtilbud» dette her, skriver en.

- Er vel mere at man ikke trenger å kjøpe 8, men velger 4 istedenfor. Og dermed kjøpet mer enn 1.??, spør en annen, og får støtte fra en som mener det Rema gjør her er et godt salgstriks.

Alle i kommentarfeltet er imidlertid ikke enige i at det er dumt av butikkjeden å henge opp en slik plakat:

- Synes slike tilbud er geniale jeg. Spesielt siden en da kan bli oppmuntret til å kjøpe åtte, men har likevel friheten til å kjøpe akkurat det antallet en ønsker til samme pris.

- Ser ikke helt problemet her. Står ikke tilbud noen plasser og det er opplysning om hva en hel kasse koster. Storforbrukere foretrekker vel å bære en ferdigpakket kasse enn åtte single flasker, skriver en annen.

– Vi skal ikke markedsføre slik

Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000, forklarer det uvanlige «tilbudet» slik:

– Dette er en partivare, og butikken prøvde nok bare å vise at man kan kjøpe hele kartonger med god såpe til en lav pris. Vi skal likevel ikke markedsføre på denne måten, da det gir inntrykk av en kvantumsrabatt uten at det er det, så vi har gitt beskjed om å ta 8 for 80-plakaten ned, skriver han i en e-post til Nettavisen.

Han håper kundene ser humoristisk på plakaten:

– Heldigvis sto stykkprisen tydelig ved siden av, så vi får håpe kundene heller har humret litt av oss enn at de har kjøpt mer såpe.

