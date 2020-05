Rema 1000-satsing ble lykketreff: Gikk i pluss for første gang mens hele Norge stengte ned

– I april produserte vi 77.000 liter. Det er mer enn vi produserte i hele 2018, sier bryggerisjefen.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Noe er i gjære på Jæren. Det har knapt gått to år siden de første flaskene ble tappet, og under et år siden ølet fikk innpass på Vinmonopolet. Over natten i april, midt i koronakrisen, gikk Rygr Brygghus fra å ha varer i salg i 110 butikker til å selge i 410.

– Det er ganske utrolig at vi slår ny rekord i en periode der netto alkoholkonsum gikk ned. Folk må for all del ikke tro at nordmenn drakk mer selv om det ble mer tid til å være hjemme, sier Rygr-sjef Sune Aabø Parker til Nettavisen Økonomi.

Mens det store flertallet av bryggeriene blødde som følge av at tappekranene stengte, opplevde Jæren-bryggeriet Rygr sin største opptur noensinne. Grunnen? Et halvt år før covid-19 kom til landet, inngikk mikrobryggeriet en avtale med Rema 1000 om å utvide fra hjemmemarkedet i Rogaland til Rema-butikker over hele Østlandet.

En avtale som i utgangspunktet var gull verdt for jærbuene, ble livsviktig da den trådte i kraft og varene ble sendt ut til butikkene. I det siste har det tikket inn ferske anmeldelser på øl-appen Untappd fra øldrikkere over hele Østlandet.

– I april produserte vi 77.000 liter. Det er mer enn vi produserte i hele 2018, sier Parker.

Til sammenlikning solgte i 2019 cirka 200.000 liter øl. Omsetningen endte på omtrent 10 millioner kroner for bryggeriet, som ble kjøpt av Grans Bryggeri i januar.

Vekst med bismak

Mange norske bryggerier, både store og små, er sjeleglade for at utestedene i blant annet Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø så smått har begynt eller er i ferd med å åpne igjen. Til tross for at ølsalget økte med 11 prosent i dagligvarehandelen, tapte småskalabryggeriene i snitt 19 prosent av inntektene etter 12. mars.

– Vi opplever vekst med bismak, situasjonen tatt i betraktning. Vi har jobbet hardt for å etablere oss i puber i Rogaland, Oslo og Bergen, og føler sympati for kundene våre som sliter tungt om dagen, sier Rygr-sjef Parker.

RYGR: Atle Abel Salvesen (t.v.), Øyvind Tveit og Sven Fløysvik tapper øl på boks i produksjonshallen til Rygr Brygghus. Foto: Nils-Ove Støbakk (Jærbladet)

April ble en spesiell måned på mange måter for Rygr. Bryggeriet måtte permittere én av fire ansatte, men nådde likevel en milepæl langt tidligere enn forventet.

– April var første måneden vår i historien i pluss. Lervig, som jeg tidligere var daglig leder for, brukte elleve år på å gjøre det samme, sier bryggerisjefen, og understreker at Rygr betaler ut full lønn til sine ansatte:

– Mange driver på dugnad, men vi betaler ut lønn. Vi er selvfølgelig entusiaster og jobber nok mer enn 100 prosent med dette, men vi har ikke lyst til at dette skal være et dugnadsbryggeri heller.

Vil lage øl med 100 prosent jærsk innhold

Rygr har imidlertid ingen planer om å sole seg lenge i glansen av overskudd, Rema-kontrakt og ny produksjonsrekord. Bryggeriet har lenge hatt en drøm om at så mye som mulig av ølets innhold skal være av norsk, og helst jærsk, innhold. Rygr har blant annet fått offentlig støtte til forskning og utvikling for å fornorske ølen.

– Akkurat nå er vi nærmere enn oppfyllelse av drømmen enn noensinne. Vi har lenge vært på jakt etter en jærsk gjærstamme av kveik. For ikke så lenge siden fant vi noe som kan være kveikgjær i kjelleren på tradisjonsrike Hå Gamle Prestegård. Nå venter vi på svar fra Nofima, og det kan fort hende at vi har funnet Norges sørligste kveik, sier Parker.

TAPPERIET: Tidligere leverte Rygr Brygghus kun øl til Rogaland og Agder. Da ølet plutselig fikk prioritert plass i over 300 Rema-butikker på Østlandet, ble det ny produksjonsrekord i tapperiet til Rygr. Foto: Torstein Surdal

Rygr er, ifølge Parker, også det første norske bryggeriet som har produsert naturlig gjæret «hard seltzer», som norske medier har vært snare med å døpe «alko-farris». Bryggeriet håper at blandingen av vann, rørsukker, fruktpuré og sjampagnegjær vil bli en sommerhit.

– Vi har fantastiske konkurrenter, og da blir vi nødt til å drive med innovasjon. Vi er veldig jærske i måten vi driver på, og investerer ikke videre før vi har tjent nok penger, sier Parker.

Av de tre beina bryggeriet står på - dagligvare, Vinmonopolet og utelivet, har utelivet vært nede for telling i snart to måneder. Dagligvare-markedet står for 75 prosent av omsetningen. Først når Rygr står fjellstøtt på de tre beina, vil bryggeriet se på øl-eksport til utlandet.

– Vi har en «viking»-profil som har blitt møtt med høy interesse av potensielle engelske kunder som vi har snakket med, sier Parker.