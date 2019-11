Rema 1000 stopper forhandlinger med leverandører

Rema 1000 fryser forhandlinger med leverandører. Forhandlingene for 2020 er stilt i ro etter Konkurransetilsynets rapport.

Konkurransetilsynet avdekket i forrige uke at NorgesGruppen fikk opp til 15 prosent bedre betingelser fra sine leverandører enn hovedkonkurrentene Rema 1000 og Coop. I noen av tilfellene var faktisk forskjellen over 15 prosent. Det vakte sterke reaksjoner.

Og nå har viser dokumenter E24 har fått tilgang til at Rema 1000 «stiller pågående forhandlinger for 2020 i bero inntil videre, og ber om et snarlig møte for å få en forklaring på de urimelige store forskjellene i innkjøpsbetingelser, og diskutere de effekter dette har på samarbeidet».

– Vi har valgt å ta en pause i forhandlingene, for den informasjonen vi fikk i forrige uke har skapt store bølger internt hos oss, sier Rema-sjef Trond Bentestuen til E24.

Dominerer

Konkurransetilsynet har gjennom flere år kartlagt konkurranseforholdene i dagligvarebransjen. Det er ingen ny problemstilling at de ulike kjedene har ulike betingelser fra leverandørene.

NorgesGruppen er med en markedsandel på over 40 prosent den klart største aktøren i det norske dagligvaremarkedet. De får ifølge Konkurransetilsynet rapport opp til 10.15 prosent bedre betingelser.

- Vi visste at det var forskjeller, men dette var mye verre enn vi trodde, sa Bentestuen til Nettavisen for en uke siden.

Sjokkert

- Vi er svært overrasket og sjokkert over at forskjellene er så store. Her er det først og fremst forbrukerne som er taperne, uttalte kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

Kartleggingen fra konkurransemyndighetene avslørte at en rekke store leverandører, som Coca-Cola, Ringnes, Freia og Orkla gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og NorgesGruppen ulike innkjøpsbetingelser.

NorgesGruppen har kjedene Kiwi, Meny, Joker og Spar. Rapporten til Konkurransetilsynet tyder på at NorgesGruppen benytter størrelsen sin til å få langt bedre betingelser.

Over 15 prosent

«I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare», heter det i rapporten.

Det vil si at hvis Kiwi og Rema 1000 selger en vare til samme pris, kan Kiwi tjene over 15 prosent mer på varene.

Konkurransedirektør Lars Sørgard uttalte i forbindelse med rapporten at de er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven.

- Flere forhold, blant annet resultatene fra vår kartlegging, er bakgrunnen for at vi nylig har vært på bevissikring hos to leverandører og en dagligvarekjede. Vi har nå startet en etterforskning for enten å avkrefte eller bekrefte om konkurransereglene er overtrådt, sa Sørgard i en melding for en drøy uke siden.