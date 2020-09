Rema får slakt av sin egen miljø-bestevenn: – Blant de dårligste produktene

Rema 1000 reklamerer tungt for sine dyrevennlige egg- og kyllingprodukter fra Solvinge, utviklet i samarbeid med Dyrevernalliansen. Men på egne hjemmesider gir dyrevernorganisasjonen Rema-produktene hard medfart.

Solvinge produserer kyllingen som Rema 1000 selger. Kjeden merker kyllingen med bedre dyrevelferd enn «vanlig kylling», og eggene merkes med at Solvinge bedrer dyrevelferden.

«Når du velger produkter fra Solvinge kan du være trygg på at kyllingen har hatt det bra», skriver Rema 1000.

Fremhever samarbeidet

For å underbygge arbeidet med dyrevelferd, har Rema 1000 gjentatte ganger fremhevet samarbeidet med dyrevernsorganisasjonen Dyrevernsalliansen. «Dyrevelferd er et viktig tema for Rema 1000, og siden 2015 har vi samarbeidet med Dyrevernalliansen» heter det for eksempel i en artikkel med tittelen Nå blir dyrevelferden bedre for verpehønene.

Dyrevernsalliansen har også bidratt til utvikling av Solvinge-produkter og Rema 1000 har støttet organisasjonen med økonomiske bidrag. Rema 1000 siterer også ofte representanter for Dyrevernsalliansen i pressemeldinger.

Live Kleveland, kommunikasjonsleder og grunnlegger av Dyrevernalliansen omtaler blant annet innføringen av kylling-typen Hubbard hos Solvinge som «en gladnyhet uten sidestykke for dyrevelferden på norske gårder».

IKKE DYREVENNLIG: Dyrevernalliansen vurderer kyllingen til Solvinge om å ikke være dyrevennlig, mens Solvinge reklamerer for bedret dyrevelferd. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

– Rema 1000 og Norsk Kylling har gått foran og gjennomført en revolusjon, sier Kleveland i en Rema-pressemelding.

- God dyrevelferd er noe våre kunder er opptatt av og Hubbard fra Solvinge skal være hverdagskyllingen, uttalte Ole Robert Reitan, konsernsjef i Rema 1000 og styreleder for Norsk Kylling, som står bak Solvinge.

- Dårligste

På egne hjemmesider er imidlertid Dyrevernalliansen kritisk til Remas produkter.

Solvinges egg stemples «blant de dårligste produktene» i egg-kategorien, og får surt, eller rødt, fjes, som er dårligste karakter.

«Hønene går fritt innendørs. Det er ikke sikret mer plass enn lovens minstekrav, som er ni høner per kvadratmeter. Maten er laget med lovens minstekrav, minimum bransjestandard eller svake tilleggskrav», heter det.

IKKE SAMARBEID: Rema 1000 selger Solvinge-egg, og Rema har hatt et samarbeid med Dyrevernalliansen siden 2015. Dyrevernalliansen sier imidlertid at de ikke har samarbeidet om dyrevelferd for hønene som produserer eggene til Solvinge. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Heller ikke kylling-produktene, som Dyrevernalliansen selv har vært rådgiver for, imponerer. Disse får gult fjes, som er nest dårligste karakter. Både eggene og kyllingen stemples som «ikke dyrevennlig» av Dyrevernalliansen.

Reagerer

Til tross for dette markedsfører altså Rema 1000 kyllingen med bedre dyrevelferd enn «vanlig kylling», og eggene merkes med at Solvinge bedrer dyrevelferden.

Det får Senterparti-politiker Emilie Enger Mehl til å reagere kraftig. Hun mener kjeden er med på å svartmale norske bønder.

– Det er problematisk at Rema 1000 gjennom sin markedsføring skaper inntrykk av at kylling og egg fra andre bønder er dårlig. Det er veldig misvisende, og bidrar til en svartmaling av norske bønder, sier hun til Nettavisen.

SVARTMALER: Sp-politiker Emilie Enger Mehl mener Rema 1000 svartmaler norske bønder. Foto: (NTB scanpix)

Enger Mehl understreker viktigheten av god dyrevelferd, og mener påstandene fra Rema 1000 ikke har rot i virkeligheten.

– Dette minner mest av alt om et PR-stunt. Sannheten er at alle norske bønder er underlagt strenge krav til hold av kylling og høner. Hvis folk vil støtte god dyrevelferd er det viktigste de kan gjøre å kjøpe norsk kylling fremfor å kjøpe import-kylling fra andre land, sier Enger Mehl.

Får kjeft av samarbeidspartneren

Live Kleveland, kommunikasjonsleder og grunnlegger av Dyrevernalliansen, sier til Nettavisen at kyllingen ikke vurdert til å være dyrevennlige fordi de ikke har fått grønt smilefjes.

– De må få grønne smilefjes for å klassifiseres som dyrevennlige, sier Kleveland.

BRA: Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener Solvinges kylling er bra, selv om de ikke får grønt smilefjes. Foto: Ihne Pedersen

Hun understreker overfor Nettavisen at de mener Remas produsent Solvinge har bedre kyllingvelferd for sine kyllinger konkurrentene Kiwi og Coops produsenter har.

– Solvinge er betydelig bedre enn konkurrentene. Det har vært en revolusjon i dyrevelferden, fordi de bruker en friskere rase - Hubbard-kylling - istedenfor Ross 308, som Coop og Norgesgruppen selger, sier hun.

Kleveland forklarer at Hubbard-kyllingen vokser saktere, og har bedre vektfordeling, som gjør at den får større lår enn bryst. Det gjør at den i motsetning til Ross 308-kyllingen ikke får problemer med å gå, da brystet ikke er så stort at kyllingene tipper framover.

– Solvinge forbruker tre millioner færre kyllinger nå enn tidligere, fordi færre dør under produksjonen, sier hun.

Kommunikasjonslederen avviser at Dyrevernalliansen har vært involvert i Solvinge-eggene, som får aller dårligst karakter.

– Det eneste vi har gjort i forhold til høner, er å oppfordre dem til å kutte ut buregg. Det er flere år siden de kuttet ut det nå. Vi har derimot hatt et flerårig samarbeid i forhold til kylling, som resulterte i at Solvinge byttet til en friskere rase, sier Kleveland.

Ikke gode nok

Remas kylling oppfyller imidlertid ikke kriteriene for å få Dyrevernmerket. Kriteriene er ifølge Dyrevernalliansen bruk av en rase som vokser sakte og har en sunn kropp, har god plass, får frisk luft og dagslys, en naturlig døgnrytme og mulighet for lek og utfoldelse.

Ifølge Dyrevernalliansen fikk de én million kroner fra Rema 1000 i januar i år, som støtte til Dyrevernmerket. Per nå, september 2020, har de ingen kontrakter med verken Rema 1000 eller andre dagligvarekjeder.



Rema har samarbeidet med Dyrevernalliansen siden 2015, ifølge Remas nettsider.

- Blir usikre



Markedsføringsprofessor Magne Supphellen ved Norges Handelshøyskole mener det er forvirrende for forbrukerne at Dyrevernalliansen vurderer Solvinge som «ikke dyrevennlig», mens Solvinge sier de bedrer dyrevelferden.

– Det hadde vært mye bedre om man hadde et nasjonalt system som alle var enige om, og som var skikkelig faglig forankret, sier han.

Professor Magne Supphellen NHH. Norges handelshøyskole Foto: Nhh

– Folk blir usikre, for det er veldig mye ulik informasjon om dyrevelferd fra en rekke ulike aktører. De fleste forbrukere forventer at dyrevelferden er god i Norge, og at det er i utlandet dyrevelferden er dårlig.

Supphellen mener det er en liten gruppe forbrukere som følger dette veldig nøye, mens de aller fleste forbrukere bryr seg mer om ernæring og smak.

– Det er begrenset hvor mye effekt dette har i markedet, understreker han.

- Betraktelig forbedret

Via PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000, er det Kjell Stokbakken og Kaia Andresen som har besvart Nettavisens spørsmål. Vi har blant annet spurt om hva de tenker om vurderingene til Dyrevernalliansen, og om de på bakgrunn av disse mener det er riktig å reklamere for at Solvinges kyllinger har bedre dyrevelferd enn «vanlig» kylling.

- Dyrevelferd er en viktig del av Remas ansvarsarbeid, og vi er glade for å kunne tilby våre kunder Solvinge-kylling med forbedret dyrevelferd. Det er Prior som produserer og ivaretar dyrevelferd på eggproduktet vi selger i våre butikker under merkevaren Solvinge, sier Andresen, som er sjef for samfunnsansvar og bærekraft i Rema 1000.

Kjell Stokbakken, administrerende direktør i Norsk Kylling, påpeker at det er viktig å skille mellom store kyllingprodusenter og mindre gårdsprodusenter.

- Som stor kyllingprodusent når ikke Norsk Kylling og Solvinge opp til de aller strengeste kravene som Dyrevernalliansen stiller. Her finner du de mindre gårdsprodusentene, sier han.

Han forteller at dyrevelferden har økt betraktelig etter Norsk Kylling gikk over til kyllingrasen Hubbard.

- Mattilsynet har akkurat publisert en uavhengig rapport som viser at dyrevelferden er betraktelig forbedret ved bytte av rasen, sier han, og forklarer:

- Dette handler ikke om den norske bonden, men om en kyllingrase som er mer aktiv, livlig og friskere. Den lever 41 prosent lenger og vokser 26 prosent saktere enn den kyllingen som er vanlig å produsere i Norge.

- I verdensklasse

Stokbakken er også den som kommenterer kritikken fra Enger Mehl. Han mener at det ikke er noen tvil om at norske bønder er i verdensklasse, og at de vil det aller beste for dyrene sine. Derfor var det heller ikke bonden, men kyllingrasen, Norsk Kylling satte fokus på da de satte seg som mål å forbedre dyrevelferden.

- Med vår nye kyllingrase Hubbard får vi tilbakemeldinger om en enklere arbeidshverdag for bøndene, med rekordlite sykdom og dødelighet i fjøset, påpeker Stokbakken.

Han forteller at bøndene opplever friske kyllinger som vokser saktere, generelt er friskere og har en naturlig og mer aktiv adferd enn den rasen de brukte før.

- Kyllingbøndene våre er altså akkurat de samme som de var før, men de byttet til en rase som gir dokumenterbar bedre dyrevelferd. Norsk Kylling bedrer dyrevelferden, samtidig som bøndene sikres enn mer forutsigbar og trygg økonomi, der vi blant annet fortløpende korrigerer for prissvingninger på fôr, sier han.

- Etter første ordinære driftsår med Hubbard-kylling er vi stolte over resultatene av disse grepene. Vi kommer til å invitere Emilie Enger Mehl til en samtale for å oppklare misforståelsene, sier Stokbakken.