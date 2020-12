Rema lover prisfest på snop og snus: - Kommer til å få et stort utslag

Lavpriskjedene lover at forbrukerne skal få hele avgiftskuttene.

ENSJØ (Nettavisen Økonomi): Regjeringspartiene og Frp kom tirsdag til enighet om statsbudsjettet. Som en del av budsjettforliket blir det solide avgiftskutt for både sjokolade, mineralvann, øl og ikke minst snus.

Det er derfor en fornøyd adm. direktør Trond Bentestuen i Rema Norge Nettavisen Økonomi møter sammen med Frp-leder Siv Jensen i Rema-butikken på Ensjø i Oslo øst, rett under hovedkontoret.

Se intervju med Rema-sjefen og Siv Jensen øverst i saken

- Det er en kraftfull pakke og det er en viktig pakke, både når det gjelder sysselsetting i Norge og redusert grensehandel. Og så er det veldig hyggelig at det kommer til direkte å føre til lavere priser ute hos forbrukerne, sier en fornøyd Bentestuen.

Han var tidlig ute med å signalisere på twitter at disse kuttene skal forbrukerne få merke.

Direkte ut

- Jeg vil si at det er sterkere enn å signalisere. Disse avgiftskuttene kommer vi til å ta direkte ut på pris, og vi er i full gang med å beregne effekten på det enkelte produktet.

- Vi har noen foreløpige beregninger, men det kommer til å få et stort utslag på prisene på snus. Det kommer også å få utslag på ølpriser og sukkerholdige varer. lover Rema-direktøren.

Bentestuen sier det er litt avhengig av avgiftene som ligger på de ulike varelinjene, men det blir et «massivt avgiftskutt».

- Når kan vi regne med at disse kuttene settes ut i livet?

- De vil slik jeg ser det nå ha en effektdato fra 1. januar. Vi har kuttet priser i Rema 1000 i 40 år. Det er vårt ansvar å sørge for at disse avgiftsreduksjonene kommer ut til forbruker.

Les også: Radbrekker avgiftskuttene: - Vi ofrer barn og unges fremtidige helse

Så mye rimeligere blir det

Etter budsjettforhandlingene tirsdag ble de fire borgerlige partiene enig om følgende avgiftskutt:

* Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent

* Avgiften på snus reduseres med 25 prosent

* Avgiften på sukker og sjokolade fjernes

* Avgiften på alkoholfrie drikkevarer blir halvert

Samlet avgiftsreduksjon på grensehandelsvarer blir på nesten 3,7 milliarder.

Les også: Prisras på smågodt for første gang på tre år: Nå kommer Extra med prisløfte

Høstjakta

Rema-direktøren sier at nå sitter aktørene midt i den såkalte høstjakta i norsk dagligvarebransje. Her forhandler de om betingelsene med leverandørene.

- Vi må påse at disse avgiftskuttene kommer inn i forhandlingsresultatet vårt, fordi vi skal få dette gjennom til forbruker, lover Bentestuen.

Men Rema er også opptatt av sysselsettingseffekten, som de mener er betydelig i koronaåret 2020. Nå ser Rema de faktiske effektene av redusert grensehandel.

- Vi har eksempelvis 7 prosent flere ansatte i butikkene våre i år sammenliknet fjoråret, og vi har også en økning i ansatte på distribusjonssiden. Så vet jeg at det også er en økt sysselsetting på produksjonssiden hos våre leverandører, så dette har en betydelig effekt på sysselsetting og verdiskaping i Norge, sier Bentestuen.

Harselerer

- Det jeg virkelig er opptatt av, er at dette er en bra greie. Jeg ser det er en del i sosiale medier som harselerer med at snus er det viktigste nå. Men de mister på verdiskapsningsperspektivet og sysselsettingsperspektivet og går ned til å drive gjøn med enkeltprodukter.

Bentestuen mener det er tullete og sier med den rollen han har at dette er av stor betydning.

- Det er jobbene deres, skyter Siv Jensen inn.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har tvunget de andre partiene i kne for å få gjennomført tidenes reduksjon i avgifter på typisk grenseutsatte varer. Det betyr at når avgiftene på varer forsvinner helt, kommer norske forbrukere til å merke det, sier Jensen.

Les også: Full priskrig på snus: – Vi garanterer priskutt

Lappeteppe

Frp-lederen mener dagens avgiftssystem er et «lappeteppe av et makkverk».

- Jeg tror at mitt gamle embetsverk i Finansdepartementet er overlykkelig over det som nå skjer.

Hun sier at når avgiftene på alkoholfrie drikkevarer halveres, er det klart at man merker at brus og mineralvann blir billigere i norske butikker. Snusen blir 25 prosent billigere.

- Ja, hvor sikker er du som tidligere finansminister at avgiftskuttene kommer forbrukerne til gode?

- Det jeg var tydelig på i går, og som jeg vil gjenta nå, er at Bentestuen og alle andre som driver i norsk varehandel må sørge for at dette kommer forbrukerne direkte til gode.

Effekten forsvant

- Vi har jo sett tidligere da vi reduserte matmomsen for noen år siden, at effekten forsvant etter kort tid. Dette kommer vi til å følge nøye med på. Jeg tror også forbrukermyndighetene kommer til å følge med på dette og forbrukerne selv.

Jensen sier at når de først bruker 3,7 milliarder på å redusere avgiftene, gjør de det for forbrukernes skyld. Vanlige folk skal merke det på kassalappen når de går i butikken.

- Vi gjør det ikke for at disse butikk-kongene skal bli rikere, understreker Jensen.

- Hva er de største forhåpningene du har til disse kuttene?

- Det første er selvfølgelig at forbrukerne kommer til å merke dette når de handler i hele Norge. Det andre er at vi kommer til å se flere ansatte i norsk dagligvare, som er kjempeviktig.

Ufaglærte

Jensen sier dagligvarebransjen er en bransje som sysselsetter veldig mange. Det er mange som ikke er faglærte og som kanskje har gått arbeidsledig frem til nå.

- Det tredje momentet er effekten på grensehandelen. Vi håper jo at istedenfor å sponse svenske kjøpmenn, kan vi heller legge igjen pengene i form av økt sysselsetting og i den norske statskassa, som vi igjen kan bruke på velferdstiltak i Norge.

Frp-lederen er veldig fornøyd med hva Fremskrittspartiet fikk til på avgiftssiden i forhandlinger med regjeringspartiene. Hun vil ikke si noe om hvor de hardeste slagene stod, men medgir at det ikke bare var KrF som var den tøffeste motparten under forhandlingene.

- Jeg har forhandlet før, men jeg kommer ikke til å si noe om forhandlingsstrategien, sier Jensen.

Uavkortet

De andre store kjedene lover også at det er forbrukerne som skal få gevinsten av de nye kuttene.

- Vi lover at avgiftskuttene uavkortet skal føres videre til kundene våre. Avgiftsreduksjonene i statsbudsjettet skal krone for krone tas ut i lavere priser, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

Lavpriskjeden Extra kan også by på lavere priser neste år.

- Coop er eid av kundene våre og de skal selvsagt få priskutt tilsvarene avgiftskuttene. Det har vi gjort tidligere og det skulle bare mangle, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Les også: Rives ut av hyllene etter ekstrem priskrig: Nå tar Kiwi-kjøpmenn affære

Se Siv Jensen om Frps seire og nederlag i statsbudsjettet i videoen under:

«50 prosent reduksjon i avgiften på alkoholfrie drikkevarer, som saft og brus, utgjør 925 millioner kroner i sparte utgifter for næringsliv og forbrukere», skriver Høyre på sine nettsider.

Når også avgiften på sjokolade og sukkervarer fjernes helt, betyr det at staten skal kreve inn 1,425 milliarder kroner mindre fra produsenter, butikker og forbrukere neste år, ifølge Høyre.

Les også: Professoren avliver myter om lettbrus: – Jeg skammer meg ikke (+)

Budsjettforliket tirsdag ble også godt mottatt hos blant andre NHO:

– Vi er glade for at regjeringen og Frp har kommet oss og våre bedrifter innen handel i møte ved å kutte betydelig i avgiftene på typiske grensehandelsvarer. Dette vil endre handlevaner og skape nye, norske arbeidsplasser, sa Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og Handel.

Alle ble imidlertid ikke like fornøyde. Eigil Knutsen sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet og er ikke like begeistret for budsjettet.

– Etter ukesvis med krangling ender dette skilsmisseoppgjøret med at regjeringen og Frp blir enige om billigere alkohol og snus mot ikke kutt i kvoteflyktninger og bistand, sa han tirsdag.

Les også: Avgiftskutt for snus, sukker, øl og vin

Han mener forhandlingene heller burde handlet om hva vi kan gjøre for dem som har mistet jobben og er permitterte, og bedriftene som sliter og er på randen av konkurs.

– Dette er en dyr og rar avtale som ikke svarer på de største utfordringene Norge har. Hadde det vært opp til oss ville vi heller valgt å sikre arbeidsplasser, gi feriepenger til permitterte og styrke helsevesenet, uttalte Knutsen etter at forliket ble kjent.

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar