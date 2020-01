Rema og Kiwi gjør helomvending: – Nå blir det dyrere

Etter Kiwi og Rema 1000 droppet å prismatche Extra, oppsto et gap mellom lavpriskjedene. Nå gjør de to store kjedene full retrett i priskrigen.

Den elleville priskrigen i desember merkes på dagligvarebransjens regnskaper. Ifølge Statistisk sentralbyrå gikk faktisk matvareprisene reelt sett ned, noe som sjeldent skjer.

Du kan se hele pristesten nederst i saken.

Den første uken på nyåret startet rolig, og både Rema og Kiwi stoppet med prismatching av Extras tilbudsliste. Men etter én uke, gjør de nå full retrett.

– Det er store skiftninger i året så langt. Fra at Extra hadde den billigste handlekurven i forrige uke, ramler de ned på tredjeplass, og Kiwi er tilbake på billigtronen, sier dagligvareekspert Tom Ystaas i Enhver.no til Nettavisen.

Han står bak de ukentlige pristestene som Nettavisen bruker i dagligvarebørsen.

– Det blir dyrere

Ifølge pristesten er det faktisk Rema som totalt sett i år kommer best ut, selv om de ikke har vunnet noen av ukens pristester. Det viser litt av hvor store svingningene er.

Ystaas mener priskrigen i desember ble veldig tøff, og gjør at dagligvarehandelen nå må roe ned og sette opp prisene.

– Vi ser at Extra har justert opp prisene. Derfor ryker de denne gangen. Spesielt har de hevet både lettrømmen og lettmelken. Jeg antar at konkurransen fremover vil stilne litt, og de vil legge på prisene - det blir dyrere fremover, sier Ystaas.

– Desember gjorde et innhogg?

– Ja. Jeg tror nok de vil prøve å normalisere prisene. Desember måned i fjor var veldig dyr for dagligvarehandelen, og vi vil nok se litt prisstigning fremover, sier dagligvareeksperten.

Bonus til lojale kunder

Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi er veldig fornøyd med å vinne billigtronen denne uken, og mener Kiwi skal ha fortjenesten for å ha presset ned prisene.

– Vi skal alltid være billigst. På toppen av våre lave priser får våre snart halvannen million Kiwi Pluss-kunder 15 prosent bonus på fersk fisk, frukt og grønt og 1 prosent bonus på alle andre varer. Det skal være gøy å handle sunt, og det skal lønne seg å handle hos Kiwi, sier hun til Nettavisen.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi. Foto: Pressefoto

Hun mener SSBs ferske tall viser den tøffe konkurransen.

– Fredag kom tall fra SSB som viser at prisene på matvarer var ned 0,4 prosent fra desember 2018 til desember 2019. Det viser at det er knalltøff konkurranse i markedet, og at vi i Kiwi lykkes med å presse prisene ned, sier Kiwis kommunikasjonssjef.

Mister tronen

Forrige uke ble Extra vinneren, men tapte knepent til Kiwi i årets andre uke. Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen mener prisene må justeres etter priskrigen på tampen av fjoråret.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop

–I forrige pristest var Extra den billigste kjeden. Samtidig er vi nå i en periode der prisene justeres etter priskrigen til jul, så derfor kan det være differanser i korte perioder før markedet er tilpasset et mer «normalt» prisnivå, sier Kristiansen.

Han mener prisene er ganske like på de tre lavpriskjedene, men lover et større utvalg enn konkurrentene.

– Over tid er det så å si ingen prisforskjeller mellom lavpriskjedene, men vi har et langt større utvalg enn våre nærmeste konkurrenter. Det setter kundene, som også er våre medeiere, åpenbart pris på, og er hovedårsaken til at Extra ble landets raskest voksende dagligvarekjede i 2019.