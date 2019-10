Rema taper markedsandeler - NorgesGruppen er vinneren

Rema 1000 fortsetter å tape markedsandeler, mens NorgesGruppen er vinneren.

Det viser den seneste oppdateringen til Nielsen Norge, som måler markedsandeler til de ulike dagligvaregupperingene.

Ifølge Nielsen-tallene har Rema 1000 hittil i år (til og med uke 39) en markedsandel på 23,4 prosent i det norske dagligvaremarkedet, mot 23,9 prosent på samme tidspunkt i fjor. Tilbakegangen er altså på 0,5 prosentpoeng.

Trond Bentestuen, sjef for Rema i Norge, er klar på at han ikke liker utviklingen.

Ikke fornøyd

– Dette er selvsagt ikke tall vi er fornøyde med. Min erfaring er at vi må være langsiktige i vårt arbeid, og gjøre de nødvendige endringene som skal til for at vi skal løfte oss dit vi ønsker å være, skriver han i en epost til Dagens Næringsliv.

Ifølge avisen utgjør Remas fall på 0,5 prosentpoeng i markedsandeler rundt 900 millioner kroner.

Det er den samme tilbakegangen som Reitan-familien måtte tåle i andre kvartal.

Den dominerende aktøren i markedet, NorgesGruppen har gått tilsvarende frem fra 43,3 prosent til 43,8 prosent. Det er spesielt Kiwi-butikkene som går bra, de har en fremgang fra 21,4 prosent til 22,0 prosent.

Coop Extra vokser mest

Coop Extra er den store vinneren i Nielsens siste kvartalsrapport. De øker sin andel i dagligvaremarkedet med 1,4 prosentpoeng til 14,4 prosent. Samtidig faller søsterkjeden Coop Prix med 0,7 prosentpoeng. Den totale andelen til Coops kjeder øker med 0,1 prosentpoeng til 29,1 prosent.

Kiwi har også vunnet ni av de siste ti av VGs matbørser. Likevel skiller det kun 28 kroner mellom Kiwi og Rema på andreplass i en handlevogn på rundt 3.600 kroner.

Dagligvareekspert Odd Gisholt tror det er aggressiviteten til lavpriskonkurrentene Kiwi og Extra som er den viktigste forklaringen.

På hugget

– Jeg tror fallet skyldes at de to andre Kiwi og Coop Extra er voldsomt på hugget. De er flinkere og mer kreative. Rema må bøye seg i støvet for Kiwi, som har gode beliggenheter og vinner på pris, sier Gisholt til DN.

Hittil i år har dagligvaremarkedet vokst med 2,1 milliarder, kroner, som tilsvarer 1,6 prosentpoeng.

Rapporten viser også at det hittil i år har blitt 42 nye lavprisbutikker i Norge. Mange av disse kommer som følge av omprofilering fra andre formater.

(©NTB/Nettavisen Økonomi)