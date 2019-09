Rentekutt i Europa - kronen styrker seg mot euro

Den europeiske sentralbanken kutter styringsrenten med 0,1 prosentpoeng. Norske kroner styrker seg, mens Oslo Børs reagerte negativt på kuttet.

Veksten i Europa er lav, det samme er prisstigningen. I sommer tydet mye på at den Den europeiske sentralbanken (ESB) ville kutte renten i september.

Og nå kom rentebeskjeden. ESB senker innskuddsrenten fra -0,4 prosent til -0,5 prosent. Den såkalte refinansieringsrenten kuttes fra 0,0 prosent til -0,1 prosent. Den såkalte refinansieringsrenten blir dermed liggende uendret på 0,00 prosent.

ESB skriver i en pressemelding at de venter at nøkkelrentene vil ligge på nåværende eller lavere nivåer til inflasjonsutsiktene nærmer seg målet på 2 prosent (se nedenfor).

Betydelig styrking

Før meldingen kom måtte man ut med ca. 9,90 kroner for 1 euro. Hvis du eide dollar, måtte du i det profesjonelle valutamarkedet ut med i underkant av 1,10 dollar for hver euro du kjøpte.

Kronen styrket seg i etterkant til 9,83 mot euro, mens dollaren styrket seg helt marginalt. Hovedindeksen ved Oslo Børs reagerte derimot negativt på nyheten, og en børsnedgang på 0,5 prosent var kl 14.10 forverret til ca. 0,7 prosent.

Ifølge morgenrapporten til DNB Markets var det usikkert nøyaktig hva sentralbanken vil foreta seg. Meglerhuset spådde likevel på morgenen at et av hovedelementene i pakken vil være et kutt i innskuddsrenten fra -0,4 prosent til -0,5 prosent, altså en nedgang på 0,10 prosentpoeng.

Nordea Markets spådde i sin morgenrapport en rentenedgang på 0,15 prosentpoeng.

Vil ha vekst

DNB Markets mener det er bred enighet nå om å endre rentepolitikken i en mer ekspansiv retning På mer folkelig norsk betyr det at den europeiske sentralbanken bør kutte renten for å stimulere til større vekst i økonomien.

Det skyldes både at utsiktene for den økonomiske veksten er betydelig svekket, ikke minst i Tyskland, og at den såkalte kjerneinflasjonen, prisstigning korrigert for avgifter og energipriser, fortsetter å ligge klart under inflasjonsmålet på 2 prosent.

Norges Bank har for øvrig det samme målet for sin rentepolitikk.