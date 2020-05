Representantskapet gir Norges Bank-sjefen kritikk

- Uheldig at personlige økonomiske forhold ikke var avklart før Tangen-ansettelsen.

Representantskapet, som er kontrollorganet til Norges Bank og oljefondet, gransker ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Representantskapet møttes mandag morgen for å behandle ansettelsen.

De mener det er «uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM er avklart før ansettelsen.»

Sentralbanksjef Øystein Olsen er øverste ansvarlige for ansettelsen av ny sjef for oljefondet og også en del av ansettelsesutvalget.



I brevet til Norges Banks hovedstyre står det at representantskapet er spesielt opptatt av følgende tre hovedmomenter:

Det skal være etablert sikkerhet for at Tangens personlige eierinteresser, forretningsvirksomhet og engasjementer for øvrig, ikke blir en belastning for SPU og/eller Norges Bank.

Skattemessige forhold i Norge og internasjonalt skal være itråd med SPUs og Norges offisielle standpunkter og politikk på området og preges av full åpenhet.

Ansettelsesforholdet skal være regulert av det samme rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.

«Det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som fremlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», skriver de.

De er også kritisk til vurderingene av Yngve Slyngstads tur til USA, en tur som skjedde på Tangens regning:

«Når det gjelder spørsmålet om kostnadsdekningen for Slyngstads deltagelse på seminaret, mener representantskapet at hovedstyret av hensyn til klarhet overfor alle ansatte burde svart tydeligere på om dette var i strid med Norges Banks etiske regelverk».

Problemstillingene bør løses raskt, heter det:

«Tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger, vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig», advares det.