Resultatet til Jan Thomas Studio stuper

Hos Jan Thomas' frisør- og stylingstudio kan du legge igjen flere tusen kroner for en behandling. Likevel ble resultatet kraftig barbert.

Jan Thomas (født Jan Bertin Østervold) er stylist og kjent gjennom diverse reportasjer og TV-programmer. Thomas er eier og kreativ leder i skjønnhetssalongen Jan Thomas Studio i Parkveien på skrå bak Slottet, et studio han åpnet i 2008. Han har også åpnet en salong på Frogner.

Men studiovirksomheten tjente ikke penger i fjor. Omsetningen i selskapet Jan Thomas AS økte riktig nok fra 9,35 millioner kroner i 2017 til 10,84 millioner i 2018, men resultatet stupte fra 740.000 kroner til marginale 10.000.

Resultatfallet skyldes en kraftig økning i varekostnadene og andre driftskostnader. Studioet hadde ved utgangen av fjoråret 14 ansatte.

Stive priser

Av hjemmesidene til Jan Thomas Studio fremkommer det at du må ut med 1190 kroner for en hårstylist, 940 kroner for vanlig hårklipp. Hvis damer virkelig vil bli ny med Jan Thomas, må de kjøpe pakker til enten 6450 kroner eller 7950 kroner. Herrene slipper unna med 2850 kroner.

I selskapet JT Media AS gikk det derimot mye bedre. Virksomheten til JT Media AS er tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet, som foto/film- og TV-produksjon, men også frisør-, mote- og stylingvirksomhet.

Inntektene består av honorarer og provisjonsinntekter, og omsetningen økte svakt til 4,75 millioner kroner i 2018. Men driftsresultatet eksploderte fra 400.000 kroner til 2 millioner, etter at Jan Thomas bevilget seg bare 1 million i lønn for fjoråret, mot over 2,4 millioner året i forveien.

Solid utbytte

I stedet tok han ut et samlet utbytte for fjoråret på 1,1 millioner kroner. Ved utgangen av 2018 hadde han plassert 744.000 kroner i banken. Jan Thomas er bortreist torsdag og ikke tilgjengelig for en kommentar.

Stylisten bodde ifølge Wikipedia 17 år i Hollywood, der han først arbeidet som skuespiller og modell. Thomas spilte blant annet inn en homoerotisk mykpornofilm med tittelen Mojave.

Han har arbeidet som ansvarlig stylist i flere produksjoner for de amerikanske filmselskapene Dreamworks og Universal og har utgitt en rekke bøker.

Jan Thomas deltok også i 2009-utgaven av Skal vi danse og har vært med i Top Model Norge.

I 2009 giftet han seg med Christopher Mørch Husby, men paret skilte seg i 2015. Mørch Huseby er fortsatt daglig leder i Jan Thomas AS og tok ut 494.000 kroner i lønn for fjoråret.

Jan Thomas har ikke besvart Nettavisens henvendelser.