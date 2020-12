Rikinger pøser penger inn i revolusjonerende sagflis-batterier

Miljøvennlig batteriteknologi fra oljehovedstaden virker som en magnet på pengesterke investorer.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Det kan virke som at pengesterke investorer har «fomo» - fear of missing out - når gründerselskapet Beyonder fortsetter å vokse.

Nettavisen Økonomi besøkte selskapet på Forus i august, og i ukene og månedene etter har det rent inn nysgjerrige toppolitikere, investorer og journalister gjennom dørene.

Les mer om selskapet her: Norsk banebrytende teknologi: Utvikler batterier av sagflis

Mandag kunngjorde selskapet at noen av Norges rikeste har bidratt med friske penger inn i selskapet:

Erik Must har skutt inn kapital gjennom selskapet Arendal Fossekompani og Must Invest. 77-åringen er regnet som Norges 29. rikeste, med en estimert formue på 7,5 milliarder kroner i 2020.

har skutt inn kapital gjennom selskapet Arendal Fossekompani og Must Invest. 77-åringen er regnet som Norges 29. rikeste, med en estimert formue på 7,5 milliarder kroner i 2020. Milliardær Kjell Christian Ulrichsen er også storeier i Arendal Fossekompani. Det samme er Morten Sigval Bergesen, som råder over rundt 4 milliarder og er Norges 70. rikeste.

er også storeier i Arendal Fossekompani. Det samme er som råder over rundt 4 milliarder og er Norges 70. rikeste. Yuhong J. Hermansen har lenge vært blant Rogaland rikeste, og sitter på en formue på rundt 4,1 milliarder kroner - noe som gjør henne til Norges 67. rikeste. Hennes DSD Invest er også på listen blant de ferskeste investorene.

har lenge vært blant Rogaland rikeste, og sitter på en formue på rundt 4,1 milliarder kroner - noe som gjør henne til Norges 67. rikeste. Hennes DSD Invest er også på listen blant de ferskeste investorene. Oljegiganten Equinor investerer også i oppstartsselskapet med høyt potensial, og har bidratt i den seneste pengeinnsamlingen.

Totalt har Beyonder hentet 125 millioner kroner i høst. 75 prosent av pengene har blitt hentet fra de nye investorene. 25 prosent har blitt hentet fra de eksisterende investorene, hvor seriegründer Jakob Hatteland, investor Tore Gjedebo og Austigard-familien er med på eiersiden sammen med flere titalls andre.

– Det er klart at når du får med et slikt korps av investorer, spesielt med de fire store som er nye på investorlisten, kan du ikke være annet enn stolt og veldig tilfreds. Dette løfter oss opp i en ny divisjon, sier administrerende direktør og gründer Svein Kvernstuen til Nettavisen Økonomi.

Les mer: Tore Gjedebo spår når Norge får en statsminister fra MDG

Svært ambisiøse planer

Teknologiselskapet Beyonder, som ble etablert av Kvernstuen i 2016, vil erobre en av verdens mest hurtigvoksende industrier – batterier til grønn utvikling.

For Beyonder er det imidlertid ikke afrikanske mineraler, men norsk sagflis som er blant hovedingrediensene når batteriene skal produseres. Treflis fra norsk gran og furu, restavfall fra treindustrien, er midt i blinken for Sandnes-selskapet.

Dette er Beyonder-teknologien Norske Beyonder har siden 2016 utviklet en batteriløsning som kombinerer egenskapene til litium-ion-batterier og superkondensatorer. Superkvalitetene deres er høy effekt, lang levetid og rask lading.

Beyonders patenterte batteriteknologi kommer fra både skog og «sand»: Teknologiselskapet lager karbon av skogavfall, som brukes i kondensatorens positive elektrode. Den negative elektroden bruker silisium - som man finner store mengder av i sand.

Battericellene til Beyonder kan fullades på mindre enn fem minutter, en prosess som kan gjentas over 100.000 ganger. Teknologien kan bidra til å kutte utslipp i både maritim industri, olje og gass, så vel som transport på sjø og vei.

Etter den siste finansieringsrunden vil selskapet åpne et batterisenter med forskning og utvikling, laboratorier og produksjonstesting. Den automatiske pilotlinjen vil bli etablert i 2021. Selskapet vil åpne sitt første kommersielle produksjonsanlegg på et egnet sted i Rogaland i 2024.

– Hva gjenstår før dere setter i gang i 2024?

– Vi må få til produksjonen industrielt og bevise for kundene at teknologien fungerer. Vi har fått fantastisk respons fra markedet så langt og det er mye interesse, men nå må vi få med oss enda mer nødvendig kompetanse som kan løfte selskapet til å bli klar, sier Kvernstuen og fortsetter:

– Vi trenger mer og riktig kapital til å skalere opp og få bygget en fabrikk. Nå gjelder det å ferdigstille prototype og etablere en pilot.

48-åringen sendte ut de første teaserne om en ny finansieringsrunde i september, og siktet målrettet inn mot noen få, store investorer. Kvernstuen sier at det har vært noen travle måneder med hardt arbeid.

– Til tross for mye oppmerksomhet, har ikke investorer kastet penger etter oss akkurat. Vi har måttet jobbe for det, og det er veldig kjekt nå som pengene er inne.

Les mer: Vil bli superkommune på klima - dumper søppelet rett utenfor kommunegrensen

Investorene skryter av selskapet

Det globale markedet for stasjonære lagringsbatterier er ventet å øke med 122 ganger innen 2040 - og en stor del av den økte etterspørselen vil kunne komme fra tunge ferger, store maskiner og industri. Blant investorene som har troen på teknologien er Equinor, som ser for seg at energilagring vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet.

– Vi ser virkelig frem til å inkludere Beyonder i vår portefølje fordi vi mener selskapet har potensial til å øke vårt fotavtrykk og kunnskap på tvers av energilagringssegmentet, sier Gareth Burns i Equinor Ventures i en melding.

Morten Henriksen, konserndirektør i Arendal Fossekompani, er også godt fornøyd med investeringen.

– For en industriell investor som fokuserer på grønn teknologi, er Beyonder et spesielt interessant selskap med sin teknologi som muliggjør det grønne skiftet. Ved å bidra til videre utvikling av batteriteknologi, forsterker vi vår posisjon innen materialteknologi og fornybar energi, sier Henriksen.

Yuhong Hermansens DSD er allerede inne i avansert batteriteknologi og elektrisk stortransport gjennom elfergen MF Ampere.

– Vi ser frem til å være en del av Beyonders reise mot å realisere verdens første virkelig bærekraftige battericelle-teknologi, og mener denne teknologien har potensial til å bli en ny nullutslippsløsning som hele verden kan dra nytte av, sier investeringsdirektør Kjartan Melberg i DSD.

Les også: Global industrigigant inngår banebrytende samarbeid om norsk batteriteknologi

Les mer: Yara vil elektrifisere ammoniakkproduksjonen i Porsgrunn

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene