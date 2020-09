Riksmekleren om mulig bussjåførstreik: Stor avstand mellom partene

Busstrafikken på Østlandet kan bli rammet av streik fra søndag av. Riksmekleren sier det er stor avstand mellom partene, som må bli enige innen midnatt.

– Det er jo tidlig, og det er fremdeles mange timer til fristen. På dette stadiet er det naturlig med avstand. Ikke alle kravene er blitt diskutert ennå, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NTB lørdag morgen.

Han sier at det er stor avstand mellom partene, som møttes rundt 8.30-tiden lørdag morgen for å forsøke å komme til enighet.

– I dag har vi en del vanskelige punkter på agendaen, det er det ingen tvil om, sier Ruland.

– Veldig alvorlig

Ruland peker på at meklingen bærer preg av tekniske krav som er viktig for partene. Dessuten står det om økonomi, understreker han.

– Det er vanskelig i år på grunn av det økonomiske bakteppet med en alvorlig finanskrise, og det er ikke enkelt å finne gode løsninger som partene er enige om. Transport er jo en bransje som er hardt rammet økonomisk, sier Ruland.

Han sier at situasjonen kan bli «veldig alvorlig» for busstrafikken dersom partene ikke blir enige innen fristen.

– Det er jo tatt ut et stort streikeuttak. Dersom det blir konflikt, kan dette bli veldig alvorlig fordi det vil bli busser som ikke går, særlig på Østlandet, men også rundt om ellers i landet.

3.800 sjåfører

Sammen med andre LO-forbund og YTF har Fellesforbundet sendt varsel om plassfratredelse for alle organiserte sjåfører i Oslo og Viken. Første streikeuttak er på 3.800 sjåfører.

– Det er større fare for streik enn på lenge, har Fellesforbundet uttalt.

Det er NHO Transport som forhandler på vegne av arbeidsgiverne. Meklingen har frist ved midnatt natt til søndag, og blir de ikke enige, er det streik fra søndag 20. september.

Varsler rask opptrapping

Fellesforbundet er tydelig på at de 3.800 sjåførene som først blir tatt ut, kun er begynnelsen.

– Hvis vi kommer til det punkt at vi må utvide, vil vi trappe opp raskt. Vi har til sammen over 10.000 sjåfører vi kan ta ut i streik. Det vil i så fall stoppe all busstrafikk i Norge, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

Riksmekler Ruland sier han ser optimistisk på å klare å komme til en enighet innen fristen.

– Vi skal klare å løse dette, men jeg tror ikke det blir lett. Det er her, som i alle andre meklinger, en reell konfliktfare, sier han.

