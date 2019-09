Ringnes: Brusnorge kan bli sukkerfritt dersom politikerne vil

Dersom myndighetene mener at sukker er et helseproblem, må myndighetene fjerne sukkeravgiften på sukkerfrie produkter.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi):

- Norge har i mange år ligget i tet når det kommer til å redusere sukkerinnholdet i leskedrikker. Men nå ser vi at andre land tar oss igjen, sier kommunikasjonssjef Nicolay Brusgaard til Nettavisen.

Nå håper han regjeringen endrer den norske sukkeravgiften som Ringnes og andre leskedrikkprodusenter må betale uansett hvor mye, eller lite, sukker drikken inneholder.

Mindre inntekt, bedre helse

- Vi må først og fremst fjerne sukkeravgiften på sukkerfri drikke. Og så må avgiften innrettes sånn at den motiverer produsentene til å redusere sukkerinnholdet. Jeg mener myndighetene må gjøre dette dersom de mener sukker er et helseproblem, sier Brusgaard og lover umiddelbar effekt:

SUKKERTØRSTE: Nordmenn drikker mye brus, men nå hevder Ringnes at norsk brus så å si vil være sukkerfri om kort tid dersom sukkeravgiften endres. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

- Gjør Norge dette, vil det norske brusmarkedet så å si bli sukkerfritt. Det vil koste staten inntekter på kort sikt, men på lang sikt vil statens utgifter reduseres gjennom bedre folkehelse..

Ringnes går dermed i strupen på Coca-Cola Norge som ikke ønsker store endringer i sukkeravgiften. Annet enn at økningen som kom for noen år siden reverseres.

Enorme forskjeller

Det sa brusgigantens kommunikasjonssjef Per Hynne da Nettavisen denne uken fortalte at Sprite produsert i Norge inneholder hele fem ganger så mye sukker som Sprite produsert i Østerrike.

En undersøkelse gjort i Østerrike viser at Norge ligger på sukkertoppen, mens Storbritannia som har en sukkeravgift som Ringnes ønsker, har et langt lavere sukkerinnhold i sine leskedrikker.

Likevel ønsker ikke Coca-Cola en annen avgift i Norge nå.

SUKKERFORSKJELL: Mens 1,5 liter Sprite i Østerrike inneholder 11 sukkerbiter, inneholder samme produktet hele 59 sukkerbiter i Norge. Det betyr at det er 123 gram mer sukker i den norske flasken med Sprite. Foto: Stein Nervik/Illustrasjonsfoto

- Det vi trenger er stabilitet og forutsigbarhet. Skal det komme endringer må de varsles i god tid sånn at bransjen kan tilpasse seg, svarte Hynne da Nettavisen spurte hvorfor Coca-Cola ikke ønsker en annen avgift enn dagens.

Ringnes får langt på vei støtte for sitt syn hos de som selger produktene deres.

- Upresis avgift

- Vi mener at avgiftsnivået både er for høyt og at avgiften er innrettet feil, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke Handel.

- Det blir ekstra ille når argumentet for avgiften er helsemessig, samtidig som sukkerfrie produkter rammes like hard som sukkerholdige. Da blir avgiften veldig upresis, legger han til.

Andersen mener respekten for avgifter forsvinner, når man får sånne utslag.

Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel. Foto: Pressefoto

- Vi er ikke mot at myndighetene bruker avgifter til å endre forbruk. Men her tar man jo inn sukkeravgift på alt samtidig som den er veldig høy. Det taper våre medlemmer stort på, sier Virke-lederen og trekker frem et tilbud han ofte ser i Sverige.

Milliarder havner utenlands

- Det er ikke uvanlig at grensebutikkene i Sverige selger fire halvannen-litere med Pepsi Max for 29,90. Det er en lavere pris enn summen av avgifter på samme vare i Norge. Dette må myndighetene ta inn over seg.

Han viser til at norsk varehandel presses fra flere kanter og at myndighetene derfor ikke kan se bort fra avgiftsnivået i andre land.

-Bare grensehandelen vil vippe over 17 milliarder kroner i år. Legger vi til netthandel i utlandet og handelen vi gjør når vi er på utenlandsturer, går nå hver tiende krone krone til aktører utenfor Norge. Vi opplever dessverre at våre politikere ikke har tatt denne virkeligheten inn over seg, men fortsatt betrakter handel som en skjermet sektor. Derfor krever vi fortgang i arbeidet med å kartlegge hva og hvor mye folk handler utenlands, med sikte på en kunnskapsbasert nedtrapping av norske avgifter.