Rister på hodet av norsk fiasko i utlandet: Mener staten må ta grep om Equinor

Lene Westgaard-Halle (H) håper torsdagens kapitalmarkedsdag blir et veiskille: - Hvis ikke så aktualiserer de debatten om eierskap i større grad.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi): Hva har en Høyre-politiker, en Rødt-politiker, en klimaaktivist og en oljesjef til felles? Ingen er fornøyde med Equinors aktivitet i utlandet siden børsnoteringen i 2001.

Equinor hadde i 2018 letelisenser i 21 land og virksomhet i 30 land. Dette inkluderer aktivitet i blant annet Libya, Russland, Aserbajdsjan og Nigeria.

Equinors olje- og gassproduksjon i utlandet utgjør 40 prosent av selskapets totale produksjon og halvparten av selskapets regnskapsmessige verdi.

Mange av prosjektene i utlandet har vært kontroversielle, for eksempel oljesandvirksomheten i Canada, som Equinor solgte seg ut av i 2017 etter flere år med sterkt press fra blant annet urbefolkningsgrupper i området. I fjor reagerte mange på Equinors planer om leteboring i Australbukta i Australia, som tusenvis av australiere har demonstrert mot.

USA: Den landbaserte oljevirksomheten til Equinor i Nord-Amerika har vært et pengesluk, og selskapet har i flere omganger foretatt store nedskrivninger. Flere tar nå til orde for at den norske stat og statsminister Erna Solberg må sende tydeligere signaler til Equinor om selskapets retning i årene fremover. Her sammen med Equinors Eldar Sætre i New York i fjor. Foto: Pontus Höök (NTB Scanpix)

Men først og fremst er det de svake økonomiske resultatene, spesielt i Nord-Amerika, som har vakt oppsikt i Norge.

Tall fra ABG Sundal Collier og analytiker John Olaisen fra i høst viste at Equinors investeringer siden børsnoteringen hadde beløpt seg til 800 milliarder kroner. Som Dagens Næringsliv først omtalte, sitter Equinor ifølge analytikeren igjen med et samlet overskudd på 3,57 milliarder kroner.

Den svake avkastningen får oljegründer og IKM-sjef Ståle Kyllingstad til å riste på hodet. Kyllingstad sier det han tror politikerne ikke tør. Han mener Norges interesser ikke blir ivaretatt når Equinor bruker store penger på for eksempel skiferolje i USA, en satsing som i mange har vært et pengesluk for selskapet. Derfor må Norge revurdere sitt eierskap i Equinor, mener Kyllingstad.

– Personlig mener jeg at Norge skal eie Equinor 100 prosent og bruke det som et verktøy for å ivareta norske interesser på norsk sokkel, sier Kyllingstad til Nettavisen Økonomi om selskapet som i dag er 67 prosent statseid.

POLITISK DEBATT: - Per i dag føler jeg ikke det er stemning i de politiske miljøene til å ta denne debatten. Men den må komme en gang, og det er jeg helt overbevist over, sier IKM-sjef og oljegründer Ståle Kyllingstad om statens eierskap i Equinor. Foto: Magnus Ekeli Mullis'

Politikere mener Equinor må bli grønnere raskt

Lene Westgaard-Halle (H) mener at Equinor bør fortsette utenlandssatsingen, men at investeringene innen kort tid må bli grønnere enn det som er tilfellet i dag. Hun mener signalene fra norske politikere bør dytte Equinor til å forsterke innsatsen innen fornybar energi.

- Det er klart, vi står ved et veiskille akkurat nå, og Equinor må levere på kapitalmarkedsdagen. Dersom de satser tydelig på fornybart globalt, så leverer de på det vi forventer. Hvis ikke, så aktualiserer de debatten om eierskap i større grad, sier Westgaard-Halle.

HØYE FORVENTNINGER: Lene Westgaard-Halle (H) sier staten ikke har noe behov for å detaljstyre Equinor per i dag, men at dette kan endre seg over tid. - Vi står ved et veiskille, sier Høyre-politikeren. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen (Høyre)

Hun minner om at verden er i rask omstilling, og at Norge og Equinor må satse mer innen fornybar energi nå for å ikke henge etter.

– Jeg håper at de er tydelige på at de vil utvikle seg som et energiselskap, og ikke som et oljeselskap. Planene de legger frem på torsdag bør være mer offensive enn tidligere, sier Westgaard-Halle.

Mímir Kristjánsson (R) sier han ser flere problemer med Equinors satsing i utlandet. Manglende økonomisk suksess er noe som i seg selv bør være en advarsel mot videre satsing, ifølge politikeren. Men Kristjánsson mener også at utenlandssatsingen har gått på bekostning av utviklingen av norsk industri, noe han mener er deler av Equinors samfunnsansvar som statens oljeselskap.

– Tidligere så vi at det var viktig å bygge en oljeklynge rundt Statoil, men under oljekrisen så vi at mange av leverandørene ble skvist. Mange av de store og viktige kontraktene gikk til utlandet, og store plattformer ble bygget i Sør-Korea i stedet for i Norge, sier Kristjánsson og fortsetter:

– Det tredje problemet er det moralske aspektet: Hvorfor skal den norske staten gjøre seg styrtrik på oljevirksomhet i andre land. Jeg mener det er moralsk suspekt. Nylig leste jeg at den norske staten via sitt eierskap i Equinor kan ende opp med å tjene mye mer enn den australske staten dersom Equinor får bore i Australbukta.

MER INDUSTRISATSING: - For samfunnet er det mer alvorlig å miste 50.000 ansatte i leverandørindustrien enn å miste 10 milliarder kroner i utbytte fra Equinor. Vi er avhenging av en høyteknologisk leverandørindustri, og der er Equinor vårt fremste verktøy, sier Rødt-politiker Mímir Kristjánsson. Foto: Trond Lepperød

I stedet for å fortsette arbeidet med å være en internasjonal oljegigant, bør Equinor rigges til å bli et «nasjonalt industrilokomotiv» med teknologiutvikling og arbeidsplasser i fokus, mener Stavanger-politikeren.

– Vi trenger mindre fokus på å tjene milliarder, og mer fokus på verdiskaping og industribygging i Norge. Sysselsetting er viktigere for Norge i det lange løp. Da trenger vi et selskap som kan bygge ny industri rundt nye energiformer, sier Kristjánsson, som nevner karbonfangst- og lagring og hydrogen som områder selskapet kan satse enda mer på.

Greenpeace-lederen mener dagens eierskap er riktig

Greenpeace Norge-leder Frode Pleym mener, i motsetning til Westgaard-Halle, at Equinor ikke har fått store signaler fra norske politikere om hva som forventes av selskapet for å nå nasjonale og globale klimamål. Han mener staten bør bruke eierskapet sitt til å si tydelig ifra, slik flere gjorde da Equinor investerte i kanadisk tjæresand.

– Det vi har sett i utlandet, er at mange av prosjektene har vært direkte dårlige, selv når vi tar av oss klimahatten. Equinors investeringer i USA har vist seg å være dårlig butikk, og selskapet risikerer det samme med fracking i Argentina. Å investere i nye felt både onshore og offshore gir ikke mening når verden skal nå målet om netto nullutslipp i 2050, sier Pleym.

KRITISK: Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, mener Equinor bør holde seg unna Arktis, Australbukta og Argentina. Foto: Jonne Sippola (Greenpeace)

Klimaaktivisten mener imidlertid ikke at Equinor bør eies mer eller mindre av den norske stat enn det som er tilfelle i dag. Eierskapet må bare brukes mer aktivt, ifølge Pleym. Han trekker frem to eksempler på saker der han mener staten kunne sendt tydelige signaler:

- Vi har fremmet resolusjoner på generalforsamlingene til Equinor de seneste årene om at selskapet skal trekke sin interesse for Australbukta og Arktis. Dette har staten stått i veien for, som største eier, sier Pleym.

Equinor mener inntektene fra utlandet blir betydelige fremover

Nettavisen Økonomi har forelagt Equinor kritikken mot utenlandssatsingen, men pressetalsmann Erik Haaland sier dette ikke er noe selskapet ønsker å kommentere så tett opp mot kapitalmarkedsdagen. Han viser til tidligere innlegg fra Equinor-sjef Eldar Sætre og utenlandsdirektør Torgrim Reitan hva gjelder selskapets satsing internasjonalt.

I et innlegg i Dagens Næringsliv, skriver Reitan at selv det skarpeste øyeblikksbilde har åpenbare svakheter i en industri der prosjektene har et perspektiv på flere tiår.

«Vi produserer over 800.000 fat oljeekvivalenter utenfor Norge hver dag. Kontantstrømmen internasjonalt i disse dager er 25 dollar per fat etter skatt. Dette er høyere enn hva vi ser fra norsk sokkel. Dette sier noe om potensialet i porteføljen og hva den vil bety for Equinor fremover», skriver Reitan.

I samme avis skriver konsernsjef Sætre utenlandssatsingen til Equinor blir viktig i årene fremover, blant annet fordi norsk sokkel er moden og produksjonen i Norge vil minst halveres frem mot 2050. Sætre mener medienes dekning kan gi inntrykk av at Equinor har tapt de rundt 800 milliarder.

«Det er på ingen måte riktig. Våre internasjonale investeringer har så langt gitt en kontantstrøm på 65 milliarder dollar, og vi har en portefølje med betydelige verdier og godt potensial for fremtidig inntjening i flere tiår», skriver Sætre.