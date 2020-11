Rives ut av butikkhyllene: Nå selges saft for opptil 1000 kroner flasken på Finn.no

Privatpersoner har lagt ut den nye julebrus-saften fra Fun Light for salgs på Finn.no for skyhøye priser.

Julebrus er godt likt av mange nordmenn. I år ble det også lansert saft med smak av julebrus. Det er Orklas Fun Light som har blitt lansert med ny smak.

Det har åpenbart falt i smak hos det norske folk. I ulike grupper på Facebook har Nettavisen lagt merke til at flere har lett etter saften, uten å finne den i lokale butikker. Andre har derimot klart å kapre en flaske eller flere av den nye saften.

- Responsen har vært helt fantastisk og vi har solgt langt mer enn forventet. Så vidt vi kjenner til er dette første julebrussaft på markedet, og det er tydelig at det har falt i smak, sier Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla Norge.

- Vi skulle selvfølgelig ønske at vi hadde mer igjen på lager til de som ønsker det, legger hun til.

Selges på Finn.no

Enkelte har tydeligvis fått med seg hvor populær den har blitt, for på Finn.no ligger det fire annonser fra privatpersoner som selger Fun Light julebrus-saften - for mellom 100 og 1000 kroner.

- Jeg har ikke tenkt å selge saften for 1000 kroner, men jeg måtte legge inn en pris. I annonsen står det også at de interesserte kan gi bud, sier John Gjerde Mærland til Nettavisen.

Han forteller at det kun er et PR-stunt å selge julebrus-saften på Finn.no.

- Jeg ville se hvordan folk reagerte, og det tar jo helt av. Jeg har fått mange sterke reaksjoner, for eksempel at jeg må tenke på småbarnsfamilier, sier Mærland.

Han forteller at han skal selge fem-seks flasker av julebrus-saften via Finn.no. Allerede har han lovet bort to flasker til en god pris hos en småbarnsfamilie som har barn som ikke tåler kullsyre.

Les også: Nå er julepriskrigen i gang - og det rekordtidlig

Får ikke inn flere

Totalt 83.000 flasker med julebrus-saften har vært å finne i Coop- og Rema-butikker rundt om i landet. Nå er det vanskelig å få tak i.

Coop Norge har uten tvil merket den store pågangen fra kundene.

- Vi fikk de første flaskene ut i butikk i uke 40, og i dag gikk de siste 3.000 flaskene vi har igjen på lager ut til butikkene, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, onsdag ettermiddag.

Totalt har de solgt i overkant av 33.000 flasker, og de får ikke inn flere av disse i år.

- Juleprodukter er alltid populært, og kundene vet at dette er produkter du kun får kjøpt i noen uker nå før de forsvinner igjen. Mange sikrer seg nok noen flasker ekstra om smaken bokstavelig talt har falt i smak, sier Kristiansen.

Les også: Sterke reaksjoner etter Veggie de Luca-åpning: - Skal alle gjøre dette, blir det lite mat igjen

Når Nettavisen snakker med Kristiansen i 15-tiden, er det fortsatt noen butikker som har noen flasker igjen av julebrus-saften - i alle fall i Extra- og Obs-kjeden. Han nevner blant annet Obs på City Lade i Trondheim, Obs i Harstad, på Lillestrøm og Rygge.

Lover mer neste år

Også Orkla bekrefter at det ikke vil komme noen flere flasker med Fun Light med julebrus-smak ut i butikkene i år.

- Saften ble produsert i sommer etter et bestemt ordrevolum fra kundene våre. Ingen klarte å forutse den fantastiske responsen vi har fått fra forbruker, og nå har vi dessverre ikke mer på lager, sier Ekheim i Orkla.

Les også: Frykter mangel på norsk juleribbe

Det blir ikke produsert mer i år, men det vil komme ny mulighet for å teste den nye saftsmaken neste år.

- Vi ser jo helt klart at det er et marked for dette, og lover å produsere mer neste år, sier hun.

Reklame Varmer opp til Black Week med knallpriser på 30 varer