Rives ut av hyllene etter ekstrem priskrig: Nå tar Kiwi-kjøpmenn affære

Enkelte Kiwi-butikker har satt en maksbegrensning i hvor mange du kan kjøpe av den populære Gräddosten fra Tine.

For halvannen uke siden skrev Nettavisen om at det var priskrig på Gräddost, en vare veldig mange kjøper før jul. Prisen lå nede i 17,90 kroner - langt under normalprisen 49,90 ifølge Kiwi.

Lavpriskjedene Kiwi, Rema og Extra kjempet dermed om å vinne kundene som ville sikre seg denne osten, og det er åpenbart at den lave prisen har falt i smak hos folket.

Kiwi har nemlig sett seg nødt til å innføre maksbegrensning i enkelte butikker.

- Det er ikke en sentral begrensning, men butikkene kan gjøre det om de ser at de begynner å gå tom, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

Skal være nok til mange

Hun påpeker at de egentlig ikke ønsker å begrense hvor mange varer kundene kan kjøpe av ett produkt, men gjør det for fellesskapet.

- Vi ønsker at alle skal ha glede av de lave prisene, og butikksjefene har mulighet til å sette begrensninger på maks to eller tre for å sikre at det er nok varer til alle, sier hun.

Nettavisen la først merke til maksbegrensningen på Kiwi Fusdal i Asker utenfor Oslo. Kiwi har ingen oversikt over hvor mange butikker som har innført samme tiltak.

Arvin sier at det vil variere fra butikk til butikk hvor lenge begrensningen varer, for eksempel kan det kun være til neste varelevering.

Også Rema 1000 innfører maksbegrensning.

- Vi kjører i en periode maksbegrensning på tre stykker per kunde her, så kundene våre skal slippe å møte tomme hyller, sier Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema.

- Dette er noe vi gjør en gang i blant når vi har veldig lav pris på populære varer som vi vil at alle skal ha mulighet til å skaffe seg, påpeker han.

Les også: Extra er Norges raskest voksende dagligvarekjede noensinne: - Jeg er stolt

Coop dropper begrensning

Konkurrenten Extra, som er Coops lavpriskjede, innfører imidlertid ikke en maksbegrensning foreløpig.

- Per nå er det nok varer til å dekke etterspørselen fremover, så sant det ikke blir så lave priser at kundene begynner å hamstre. Vi håper å unngå dette, og at alle skal få nyte godt av de lave prisene hos Extra, sier kommunikasjonssjef i Coop Norge.

- Er ikke 17,90 kroner så lav pris at folk hamstrer, tror du?

- Det er vanskelig å si, men vi vurderer fortløpende ut fra varebeholdningen, men vi tror det går fint, sier han.

Samtidig tror Kristiansen kundene er såpass bevisste på å prøve å unngå matsvinn nå, og osten har jo en holdbarhetsdato. Derfor tror han ikke folk kjøper mer enn de spiser opp.

- Dessuten har vi mange tonn med Coop Gräddost på lager. Den har samme pris som Tine Gräddost, sier han.

Les også: Prisras på smågodt for første gang på tre år: Nå kommer Extra med prisløfte

Svingte i pris

Da Nettavisen skrev om priskrigen på Gräddost tidligere i november, hadde prisen svingt veldig de siste dagene. Nettavisen observerte blant annet at prisen hos Kiwi gikk opp fra fra 17,90 til 28,40 på bare 14 timer, før den et par timer senere ble satt ned igjen.

- Normal pris for Gräddost er 49,90 kroner, men den siste tiden har denne varen blitt presset ned i pris. Det har vært litt svingninger de siste dagene, men nå koster den 17,90 kroner igjen, sa Arvin.

Les også: Julepriskrigen trappes opp: Setter ned prisene på 43 julevarer

Rune Nikolaisen, som står bak Gjerrigknark.com har god kontroll på tilbudene som kommer støtt og stadig, og reagerte på den store svingningen i pris på Gräddost.

- Det er uvanlig at prisene justeres så mye opp på så kort tid, sa han til Nettavisen.

Extra forklarte svingningene med at de følger konkurrentene.

Reklame Siste sjanse: 10 superkupp du gjør på Cyber Monday