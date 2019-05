Røkke og Fredriksen får juling Oslo Børs

Oslo Børs er ned over to prosent onsdag, selskapene til Kjell Inge Røkke og John Fredriksen får enda større børsjuling.

Oljeprisen var onsdag formiddag ned to prosent til drøyt 68 dollar fatet. Den viktige oljeprisen Brent Sport er den seneste uken ned 4,5 prosent. Det bidrar til å sende tungvektere som Aker BP-aksjen ned 5 prosent og Equinor-aksjen ned to prosent.

John Fredriksen er tungt inne i selskaper som Frontline og Mowi (tidligere Marine Harvest), som er ned henholdsvis 4,4 og 3,4 prosent.

Forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg sier til DN.no at det for så vidt ikke er så mye nytt å melde, men at det er bekymringer for en svakere vekst og utsiktene for makroøkonomien.

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt nokså klart fra morgenen, men hentet seg noe inn igjen ved 12-tiden. Kl 12.40 hadde indeksen som omfatter Børsens viktigste selskaper falt med 2,12 prosent.

KLART FALL: Dert gikk rett ned for Oslo Børs fra start, så har det gått noe bedre fra 12-tiden.



Børsfallet her hjemme må også ses i lys av et bredt internasjonalt fall, et fall som har tiltatt utover dagen. Flere av Europas toneangivende børser er ned i området 1,3-1,6 prosent, så oljetunge Oslo Børs rammes noe hardere.