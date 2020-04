Rødt krever Tangen-oppgjør: – Reglene gjelder også for makteliten

Rødt legger frem forslag i Stortinget for å kreve at offentlige toppledere med millionlønn må ta regningen for Tangen-seminaret selv.

Etter avsløringene om Tangens luksuriøse arrangement har flere offentlige ledere gitt beskjed om at arbeidsgiveren deres tar regningen. Men det er langt fra nok, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

I et forslag partiet vil legge frem i Stortinget, som Nettavisen har fått tilgang på, vil de kreve at toppledere i staten må betale av egen lomme på grunn av det partiet mener er brudd på reglene.

Bryter reglene

– De aller fleste som jobber i offentlig sektor må forholde seg til regelen om å finne rimelige alternativer ved reising i jobbsammenheng. Det at flere av de som deltok på Tangens luksusarrangement tilhører makteliten, betyr ikke at reglene ikke gjelder for dem, og at skattebetalerne skal finansiere luksusgodene deres, sier partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes.

TAR SAKEN: Rødt-leder Bjørnar Moxnes legger frem forslag i Stortinget for å granske luksusseminaret til Nicolai Tangen og sørge for at toppledere må betale fra egen lomme. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Fakta Rødts Tangen-forslag ↓ 1.Stortinget ber regjeringen kartlegge deltakelsen på arrangementet «Back to University» fra offentlig finansierte institusjoner, og sikre at offentlige embetsmenn og tjenestemenn som deltok selv betaler for kostnader knyttet til seminaret, med mindre reisen på forhånd var godkjent av ansvarlige overordnede. 2. Stortinget ber regjeringen sikre at statsråd Torbjørn Røe Isaksen selv betaler for kostnader knyttet til deltakelse på seminaret, inkludert alle ekstrakostnader påløpt for å muliggjøre deltakelsen. 3. Stortinget ber Riksrevisjonen gjennomgå offentlig deltakelse og utgiftsdekning i forbindelse med arrangementet «Back to University» og ansettelsen av ny leder for Oljefondet, herunder regjeringens rolle og gjeldende lover, regler og etiske retningslinjer.

– Regelverket i offentlig sektor er i hovedsak at man ikke skal motta dyre luksusgoder fra privatpersoner, og at reiser i jobbsammenheng som betales av det offentlige skal gjøres på nøkternt vis og godkjennes i forkant av ansvarlig leder, forklarer Moxnes overfor Nettavisen.

– Dette er offentlig sektors lønnsadel, folk som tjener godt over en million i årslønn. De både bør og kan betale for seg, og ikke velte regninga for elitefester over på fellesskapet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.





Fem toppledere med godt over én mill

Fem av deltagerne på arrangementet var toppledere i offentlig sektor med mer enn én million i årslønn.

MÅ GJØRE OPP FOR SEG: Hvis Rødts forslag får flertall i Stortinget vil statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) punge ut for seminaret selv. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Munch-direktør Stein Olav Henrichsen (årslønn 1,28 mill.)

FN-ambassadør Mona Juul (årslønn 1,23 mill.)

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (årslønn 1,41 mill.)

NUPI-direktør Ulf Sverdrup (årslønn 1,27 mill.)

NBIM-sjef Yngve Slyngstad (6,72 mill).

Med Rødts forslag må de fleste av topplederne punge ut 48.000 kroner fra egen lomme for brudd på reglene. Røe Isaksen må betale omtrent 12.500 kroner selv, og FN-ambassadør Mona Juul må betale 17.500 kroner.

– Det betyr at de som har lederstillinger i offentlig sektor og deltok på luksusarrangementet til Tangen i USA bør betale tilbake det arrangementet og reisen kostet. Men det vil være helt urimelig at skattebetalerne skal belastes for denne luksuriøse elitefesten, slik flere av deltakerne har foreslått, sier Moxnes.

Moxnes mener de mektige toppene med godt over en millionlønn må betale for seg, fremfor at skattebetalerne må gjøre opp regningen.

– Dette er offentlig sektors lønnsadel, folk som tjener godt over en million i årslønn. De både bør og kan betale for seg, og ikke velte regninga for elitefester over på fellesskapet.

Skattesak til flere hundre millioner

Siden avsløringene kom, er det dukket opp en rekke saker om hvordan Nicolai Tangen har vært ekstra spandabel med sentrale personer i saker han har jobbet med. Blant annet fikk eks-ordfører Arvid Grundekjøn i Kristiansand påspandert yacht-ferie til 440.000 kroner.

SPANDABEL: Påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen er i hardt vær etter den luksuriøse reisen til USA hvor han spanderte på en lang rekke samfunnstopper. Foto: Nina E. Rangøy (NTB scanpix)

VG kan mandag melde at Nicolai Tangen er involvert i en skattesak med britiske myndigheter for flere hundre millioner kroner.

– I likhet med store deler av bransjen, har AKO Capital og partnerne en pågående skattesak med britiske skattemyndigheter knyttet til incentivordninger. Det er et såkalt «deferred payment scheme» som de fleste i bransjen satt opp etter finanskrisen for å skape enda bedre samsvar mellom investorer og forvalternes interesser, skriver Tangen til VG.

Ifølge Tangen selv vil det bety flere hundre millioner kroner om Tangen skulle få medhold i skattesaken.

Frem til han begynner som oljefondsjef har Nicolai Tangen tjent seg søkkrik på hedgefondet AKO Capital som han styrer i London. Totalt forvalter fondet omtrent 180 milliarder kroner i verdier. Tangen er god for omtrent syv milliarder kroner.