Rødt-politiker Mimir Kristjánsson tar oppgjør med venstresiden: - Vi må slutte å si at folk er dumme, onde eller lukter ille

Rødt-politiker Mimir Kristjánsson har sett seg lei på politikere på venstresiden som vifter med pekefingeren og kjefter på folk med «feil holdninger».

Islendingen fra Stavanger er ordførerkandidat for Rødt og bare 33 år, men har allerede gitt ut seks bøker. Mest kjent er nok boken «Mamma er trygda» som kom ut i fjor. Nå kommer hans syvende – om arbeiderbevegelsens store høvding, Martin Tranmæl.

Det store stridstemaet er at høyrepopulister har tatt mange av velgerne til det som tradisjonelt har vært venstresiden. Kristjánsson mener strategien venstresiden bruker er helt feil.

Det siste årene har det vært mange oppslag om «sosialdemokratiet i krise» og spørsmål om hvorfor vanlige arbeidere ikke lenger stemmer på Arbeiderpartiet og venstresiden.

MDG-politiker Eivind Trædal kom i 2018 ut med boken om «Hvorfor ytre høyre vinner debatten – hvordan vi kan stoppe dem». Oppskriften til Trædal er å styre offentligheten, vektlegge ytringsansvar og fordømme politikere som appellerer til det han mener er fordommer, mener Kristjánsson.

Les også: MDGs kvinnenettverk ba om stemmerett - ble nedstemt: – Helt utrolig

– Kan ikke bare kjefte på folk

Rødt-politiker Mimir Kristjánsson mener denne oppskriften er helt feil.

– De tror det holder å kalle de som stemmer på Trump for dumme, og at Trump lyver – og sier de det høyt nok, så vil de forstå det. Hvis du ikke skjønner at ytre høyre spiller på faktiske sosiale problemer, vil du tape, sier han til Nettavisen.

SKYTER PÅ VENSTRESIDEN: Rødt-politiker Mimir Kristjánsson mener strategien til venstresiden er helt feil med fordømmelse fremfor å forsøke å forstå velgernes bekymringer. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

Tankegangen førte også til kraftig debatt i USA, og flere mente det var et svakt øyeblikk for presidentkandidat Hillary Clinton da hun hevdet halvparten av Trumps velgere kunne settes i «basket of deplorables», eller kurven med avskyelige folk.

Kommentar: Velkommen til MDGs drømmeverden

– De genuine bekymringene må venstresiden ha svar på. Man kan ikke bare komme med pekefingeren og kjefte på folk.

Kristjánsson mener andre som har forsøkt å forklare Donald Trumps valgsuksess tyr til en altfor enkel analyse ved å peke på fordommer, rasisme og sexisme. Rødt-politikeren mener valgsuksessen heller var et uttrykk for reelle bekymringer.

Det førte han til arbeiderbevegelsens store høvding, Martin Tranmæl.

– Det er mange likhetstrekk med mellomkrigstiden i dag. Jeg vet man risikerer å kalle alle for Hitler med en slik sammenligning, men det er ikke min hensikt, sier han og ler.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Utrygghet

– Det er en økonomisk krise som har vedvart fra finanskrisen, som nå har blitt voldsomt mye større. Kapitalismen er i krise, men så er utfordrerne på ytre høyre så gode på å krige med venstresiden om arbeidervelgerne, sier han.

Donald Trumps suksess handler mye mer om genuint uttrykk for arbeidsledighet og utrygghet, mener forfatteren – og mener det er nøkkelordet for ytre høyre: Utrygghet.

– Mange på venstresiden tenker at Trumps velgere eller Frps velgere vil vi ikke ha. De har ikke de samme holdningene som oss. Så da driver vi bare i dem. Men da overgir man den banehalvdelen til ytre høyre.

Les også: Bastholm vil ha slutt på krisehjelp til oljenæringen

I boken trekker han frem eksempler på at profiler på venstresiden har stilt inn kompasset etter hva den andre siden mener.

– Et eksempel er Svein Egil Omdal, som lenge har vært mot EU. Etter å ha sett en Brexit-demonstrasjon, endret han oppfatning – mest av alt på basis av at høyrepopulistene var for EU. Det fører deg helt galt av sted, sier han.

– Men har ikke venstresiden tapt arbeiderne for lenge siden?

– Det henger sammen med at deler av venstresiden har fjernet seg fra arbeiderklassen. Der er høyrepopulistene flinke til å rykke inn og fylle det tomrommet. Det sier noe når en milliardær som Donald Trump kan fremstå folkelig, fordi han står ved siden av Hillary Clinton som er finansiert av store finansselskaper som Goldman Sachs, sier han.

Kristjánsson peker på flere bekymringer folk har, som venstresiden er nødt til å ha gode svar på. Det gjelder både økonomisk utrygghet, men også utrygghet knyttet til innvandring og kultur.

– De genuine bekymringene må venstresiden ha svar på. Man kan ikke bare komme med pekefingeren og kjefte på folk, sier Mimir Kristjánsson.

Les mer: Velgerne flykter fra MDG - Støres flertall rakner

«Den brune pest»

– Den viktigste drivkraften bak politiske bevegelser er i virkeligheten, ikke bare i retorikken. Venstresiden har prøvd å sagt ifra i 30 år, men det har ingen effekt. Det har ikke vært noe manko på fordømmelse av Frp eller å kalle Trump for Hitler, sier han.

Han minner om at heller ikke Tranmæl var noen pusekatt når det kom til ytre høyreside.

– De snakket om den brune pest og jaget vekk folk fra torgmøter. Så det var harde tak. Men det var aldri hovedstrategien. Det er Trædal-venstresidens store problem. Du har ikke gode nok løsninger på de sosiale problemene som ligger i bunn.

Forfatteren peker spesielt på folk som jobber i yrker som har blitt forvandlet helt. Enten det er byggebransjen, renhold eller andre yrker med lavutdanning.

– Arbeidsinnvandring har ført til økte lønnsforskjeller, fordi lønnen i enkelte yrker er blitt dumpet. Det blir billigere for folk med god råd, og da er spørsmålet: Kan du akseptere det?

Les også: MDG vil ha en egen koronaskatt på høye inntekter

Nedlatende

– Men er ikke denne diskusjonen et uttrykk for at deler av venstresiden ikke bryr seg om arbeiderklassen?

– Det er en utbredt idé at arbeiderklassen ikke finnes. Eller at den er på vei til å bli borte, og dermed ikke er så relvant. Brexit er et godt eksempel på det. «Alle» tror at stadig flere bor i London, har høyere utdanning og er mer internasjonale. Så kommer den andre delen av Storbritannia og sier nei.

Les mer: Ekspert om oljedebatten: - Spillet foregår på miljøvernernes banehalvdel

Han håper koronakrisen kan bidra til at flere forstår at det er en stor arbeiderklasse, og at venstresiden må gi dem løsninger og svar på det som bekymrer dem.

– Koronakrisen har vist at det fantes en haug med underbetalte yrker som vi er helt avhengig av. DN hadde oppslag om at «Norge jobber hjemmefra» - bortsett fra alle som ikke gjør det, sier han.

– Kjernegruppen til Ap og SV er vel offentlig ansatte, og spesielt kvinner – hvordan kan de forenes med lavt betalte i privat sektor?

– Det var Tranmæls genistrek. Det er ikke nødvendigvis enkelt i dag. Men de klarte å forene to helt ulike interesser, nemlig bønder og arbeidere. By og land, hand i hand kommer fra denne strategien. Hvis du har et stort og ambisiøst kriseprosjekt så er det mulig å forene ulike grupper med helt forskjellige interesser, sier han.

Les også: MDG vil bruke koronakrisen for å snu Norge opp ned. Frp-Dale: – En hån mot arbeidsfolk

Trædal: – Stråmann

Eivind Trædal har ikke mye til overs for kritikken mot hans bok. Han mener Rødt-politikeren fremstiller en stråmann.

– Her virker det som Mímir gjør en stråmann ut av min bok. Jeg argumenterer ikke for å «bare kjefte på folk» eller fokusere på retorikk, men jeg forsøker å undersøke både ideene, konspirasjosnteoriene og de materielle forholdene som i stor grad ligger til grunn for retorikken, sier Trædal til Nettavisen.

ELDRE HVITE MENN: MDG-politiker Eivind Trædal mener det er feil at økonomisk utrygghet ligger bak motivasjonen til velgere som stemmer på høyrepopulister. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Han mener eldre hvite menn er redd for å miste privilegiene sine.

– Mímir har heller ikke forstått at jeg faktisk peker på et materielt grunnlag for retorikken på ytre høyre. Jeg henviser til forskning som viser at folk kan bli minst like provosert når de oppfatter at de er i ferd med å miste privilegier som når de utsettes for reell utarming og undertrykking. Hatet mot minoriteter og kvinner er blant annet et uttrykk for frykt blant hvite eldre menn som føler at deres relative status i samfunnet er i ferd med å bli redusert, sier Trædal.