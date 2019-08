Rødt-profil heier på Frp: - Jeg er sjokkert over det som skjer i regjeringen

Mímir Kristjánsson mener regjeringens bompengekrangel kun handler om taktikk. - Et surrealistisk spill for galleriet.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Bompengedebatten som har rast i Norge i flere år kan toppe seg dersom regjeringen ikke finner fram til et kompromiss seg i mellom.

Mens Frp ikke gir uttrykk for å ønske videre forhandlinger om skissen til en ny bompengeløsning, sier Venstre nei til skissen slik den er i dag. Tirsdag dro statsminister Erna Solberg (H) tidligere enn planlagt tilbake til Norge fra Island for å løse det som fremstår som en fastlåst bompengestrid.

Mímir Kristjánsson, Rødts ordførerkandidat i Stavanger, mener regjeringens bompengekrise ikke gagner andre enn partiene selv.

- Jeg er sjokkert over det som skjer i regjeringen. Vi har fire partier som styrer sammen på et eller annet grunnlag ingen lenger vet hva er, og som alle har behov for å vinne på en eller annen måte. Det virker som at målet er mest mulig kaos for at Frp- og Venstre-velgere skal få med seg at de respektive partiene står på sitt. Det er en dårlig måte å styre landet ut ifra taktiske behov, og det er bedre for partiene enn for bilistene og kollektivtransporten. Det er et surrealistisk spill for galleriet, sier Kristjánsson.



Statsminister Erna Solberg reiste tirsdag kveld hjem til Norge fra Island for å forsøke å få til en løsning på bompengekrisen i regjeringen. Foto: Naina Helén Jåma (TT/NTB scanpix)

Heier litt på Frp

Til NRK sa statsminister Solberg tirsdag at Frp og Venstre bør være mer opptatt av å finne løsninger på uenigheten enn å uttale seg med skjulte agendaer til mediene.

Rødt og Kristjánsson vil både ha biltrafikken ned og fjerne bomringene. I Stavanger endte det med at partiet stemte for bymiljøpakken selv om de var mot bompenger.

- Situasjonen lokalt er slik den er i mange norske byer - det er bompenger eller ingenting. Enten det er å bygge ut veier eller ruste opp kollektivtransporten, tvinger staten oss i dag dessverre til å innføre bompenger, sier Kristjánsson.

- Blir det feil å si at du heier litt på Frp i regjeringsforhandlingene som pågår?

- Det blir ikke helt feil å si det, nei. Vi heier på Frp fordi vi begge vil at pengene skal bevilges statlig, og ikke med bompenger. Men vi heier ikke på at Frp for eksempel vil bygge en firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand. Når vi snakker om hva som skal bygges ut, er vi uenige, men vi er enige om at staten bør ta regningen, sier Kristjánsson.

- Dersom klimaomstillingen ikke er sosialt rettferdig, vil regjeringen få en enorm motstand - slik som vi har sett gjennom bompengeopprøret her til lands og med de gule vestene i Frankrike, sier Mímir Kristjánsson (R). Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

Rødt-profilen sier han registrerer at mange mener at politikere som tidligere har vedtatt å innføre bompenger og nå har ombestemt seg, snur kappen etter vinden. Det er Kristjánsson uenig i.

- Jeg mener det er bra at politikere tar en fot i bakken når de ser raseriet og sinnet i gatene. Bompenger har utilsiktede konsekvenser, og det er helt riktig å se på mulighetene for å reformere bymiljøpakken med sikte på å redusere bompengene, sier Kristjánsson.

Mener bompenger er en urettferdig klimabløff

Til tross for at Rødt har inntatt det Kristjánsson omtaler som en «vanskelig mellomposisjon» i bompengespørsmålet, ligger partiet an til å gå fram fra 2015-målingene i de fleste storbyene.

- Vi står midt i mellom bompengeentusiaster og bilfolk. Vi er for klima, men mot bompenger. Og selv om vi er mot bompenger, vil vi ha biltrafikken ned. Det må bare skje på en rettferdig måte, sier Kristjánsson.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes kan smile over målingene til partiet, som viser fremgang i alle de store byene sammenliknet med valgresultatet i 2015. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

I en augustmåling for Oslo får Rødt 6,9 prosent av stemmene (5 prosent i 2015). I Trondheim hadde partiet oppslutning på 6,1 prosent på forrige måling, opp 3,6 prosentpoeng fra valget i 2015. I Bergen viste målingene 5,3 prosent på forrige måling, opp 3 prosentpoeng fra forrige valgresultat. I den hittil siste Stavanger-målingen endte Rødt på 4,6 prosent - langt bedre enn ved forrige kommunevalg (1,2 prosent).

Mandag stemte bystyret i Stavanger nei til å fjerne rushtidsavgiften i byen, etter forslag fra Frp. Kristjánsson tror ikke nordmenn generelt er imot nullvekst i biltrafikken, men at velgerne vil reagere på at dagens bompengenivå ikke er sosialt rettferdig, og at fattige rammes hardere.

- Dessuten er bompenger mange steder i Norge en klimabløff. Bompenger kreves inn for å bygge mer vei - til og med på steder der det ikke er behov for gigantiske motorveiutbygginger. Det blir for dumt å kalle bompenger en klimadugnad, sier Kristjánsson, som går til valg på å bygge bybane i Stavanger.

