Rødt-representant i Trondheim nekter å ta imot full politikerlønn

Rødts Ragna Vorkinnslien vil nekte å ta imot hele lønna på 900.000 kroner når hun nå blir en del av formannskapet i Trondheim.

Etter kommunevalget blir Vorkinnslien heltidspolitiker, skriver Adresseavisen (krever abonnement). Det innebærer at hun vil få lønn som kommunalråd som utgjør 91 prosent av hva en stortingsrepresentant får. I dag er det 899.077 kroner. For Rødt-politikeren er det uaktuelt å ta imot en slik lønn.

– Det er absurd at jeg som medlem i formannskapet skal tjene nesten 900.000 kroner. Det er dobbelt så mye som en gjennomsnittslønn for en sykepleier i Trondheim. Det fins ingen argumenter som tilsier at det er riktig at jeg skal tjene dobbelt så mye som dem, sier Vorkinnslien til avisa.

Vorkinnslien vil få lønna enten hun vil eller ikke. Deler av lønna hennes vil derfor gå til partiet som partiskatt. Hun har ikke fått eksakt beskjed fra Rødt hva hun kan beholde, men det gjøres beregninger ut fra en type gjennomsnittslønn, skriver Adresseavisen. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er for eksempel 478.000 kroner.

Stortingsrepresentant og Rødts partileder Bjørnar Moxnes overfører årlig 110.000 kroner til partikassa fra sin stortingslønn på 988.000 kroner..

– Det skal ikke være lønna som gjør at folk har lyst å være folkevalgte. Det skal være fordi de vil representere velgerne sine. Når lønna blir for høy, blir de maktpolitikere, som er mer opptatt av å beholde posisjonene sine, enn hvordan folk har det, sier Vorkinnslien.

Som enslig forsørger for to barn og med lang utdannelse kunne Vorkinnslien godt hatt bruk for den økte lønnen.

– Men prinsippene er viktige, sier hun.

