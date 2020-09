Rødt vil forby privatfly: – Rikinger som Rema-Reitan får bare finne seg i det

– Det er ganske surt for vanlige folk at de skal sitte sild i tønne og betale flyavgift, mens eliten brenner av klimagasser de nesten ikke betaler for, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martiniussen.

Privatfly er noe de færreste av oss har noe forhold til. Lenge har det vært kritikk mot at milliardærer, gjerne med sterke meninger om klimapolitikk, bruker privatfly flittig. I tillegg til å være svindyrt, slipper det også ut usedvanlig mye klimagasser sammenlignet med rutefly. For eksempel kunne Nettavisen fortelle om hvordan en måneds bruk av privatflyet til Petter Stordalen tilsvarte 19 år med gjennomsnittlig kjøring av en dieselbil. I det nye programforslaget til Rødt, går de rett i strupen på rikinger som Petter Stordalen og Reitan-familien. Les mer: Fillerister Stordalens klima-moral: – Lager egne regler for seg selv – Ingen unnasluntring – Å fly mindre vil være en nødvendig del av klimadugnaden fremover. Da kan vi ikke godta at milliardærene sluntrer unna, sier leder for programkomiteen og nestleder Marie Sneve Martiniussen. Privatfly forurenser opp mot 15 ganger så mye per person som en tur med vanlig økonomiklasse. Rødt mener det ikke bare handler om klimautslipp, men også lommeboken. – Det er vanskelig å forestille seg for vanlig folk, men det finnes miliardærfamilier i Norge som eier intet mindre enn tre private jetfly til en prislapp på over 250 millioner kroner per stykk, sier hun med klar referanse til Reitan-familien som i 2017 kjøpte sitt tredje privatfly. TREDJE PRIVATFLY: Det tredje privatflyet til Reitan-familien, som har tjent seg rik på Rema 1000-kjeden. Dassault Falcon 2000LXS hadde en listepris på 287 millioner kroner. Foto: Ultimatejet – Da smaker den flyavgiften vi alle betaler ganske surt der vi sitter som sild i tønne på vanlige fly, mens eliten brenner av klimagasser de nesten ikke betaler for. Les også: Klima-Stordalen sliter med «flyskam». Fløy privatflyet 33 timer – i april – Helt unødvendig – Er det ikke i overkant radikalt å gå inn for forbud? – Å insistere på et helt fly for seg selv er i overkant luksuriøst og kravstort. Hadde flyene sluppet ut luft og kjærlighet skulle jeg ikke brydd meg, men vi vet altså flytrafikken totalt sett må ned og da må de som forurenser mest kutte mest. Det er ingen land så langt Nettavisen finner som har gått inn for forbud mot privatfly. Men enkelte land har begynt å stramme inn reglene. Italia har innført en egen luksusavgift på privatfly. I Storbritannia har Labour foreslått å stramme inn reglene, og har foreslått at privatfly med fossilt drivstoff ikke skal få lande på britiske flyplasser etter 2025. – Kan dette få konsekvenser for folk som flyr småfly som del av hobby? – Nei. Dette er et forslag om private jetfly, og vi foreslår også unntak for tilfeller der helse eller sikkerhet krever at man flyr egne fly. Men rent luksusforbruk, der man svir av tonnevis av klimagasser mens man bøtter ned champagne er helt unødvendig. Da får man heller unne seg mer luksus når man kommer frem, sier hun til Nettavisen.

