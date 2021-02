Rødt vil ha forbud mot privatfly, cruise og store hytter: – Folk er drittlei av å høre dette er en dugnad

I Rødts nye klimaplan skal de rike virkelig få svi.

OSLO (Nettavisen): – Jeg tror folk er drittlei av å høre ordet dugnad. Enten det gjelder klima eller korona, har det vært vanlig for denne regjeringen at vanlige folk skal bidra, mens rike folk slipper unna, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martiniussen.

Torsdag morgen lanserer Rødt en ny og drastisk klimaplan. Utslippene skal kuttes, men vanlige folk skal ikke være dem som må betale.

I planen foreslår Rødt:

Forbud mot privatfly.

Forbud mot å bygge nye hytter over 200 kvm.

Fjerne subsidier for luksus-elbiler over 600.000 kroner.

«Utslippscruise» skal forbys.



– Når vi legger frem en klimaplan med store mål om klimakutt, kan vi ikke likestille folk som spinker og sparer på strømmen med dem som har jacuzzien på hele året rundt, sier Martiniussen til Nettavisen.

Privatflyforbud

Rødt kan bli avgjørende etter stortingsvalget til høsten, og har avklart at de ønsker en samarbeidsavtale med de rødgrønne partiene. Å starte klimakuttene hos de aller rikeste blir et sentralt krav for dem om det skulle bli en realitet.

– Skal vi redusere utslipp fra flytransport må vi begynne med dem som slipper ut helt idiotisk mye. Da er privatfly det aller verste. Det er omtrent 15 ganger så mye utslipp som for en vanlig Norwegian-billett, sier hun.

Martiniussen viser til Nettavisens sak om Petter Stordalen og eks-konen Gunhild Stordalens privatflybruk i april 2019, som tilsvarte en gjennomsnittlig nordmanns kjøring med dieselbil i 19 år.

– Hvis du krever et helt fly for deg selv, bør du være den første som skal bidra i denne klimadugnaden. De eneste unntakene må være liv og helse, og beredskapsårsaker.

– Men er dette mulig? For de aller rikeste kan vel omregistrere flyet til et annet europeiske land?

– Men du må lande på en norsk flyplass. Og Avinor gir tillatelse til å lande. Ingen av dem skal få lande. Med mindre det er snakk om liv og helse, ellers beredskap. Det er provoserende å sitte med dårlig samvittighet for å ta en tur hjem til familien, når dem som har et eget fly ikke kan trenger å bidra overhodet.

– Sjokkerende

Ifølge Finansdepartementet bruker Norge 19,2 milliarder skattekroner på å subsidiere elbiler i form av fritak for moms, bilavgifter, bompenger og lavere årsavgift. I den nye klimaplanen foreslår partiet å fjerne subsidiene for alle elbiler som koster mer enn 600.000 kroner.

– Har man råd til å kjøpe en elbil til 700-800.000 kroner, er det ingen grunn til at staten skal subsidiere deg. Det er helt motsatt av resten av samfunnet, hvor vi bruker pengene på dem som trenger det mest. Vi ser også at en stor andel av dem som kjøper de dyre elbilene har fossilbiler i tillegg. Elbilrevolusjonen er nok for det meste i Oslo, Asker og Bærum, sier Martiniussen.

– Men 600.000 er vel fortsatt en ganske luksuriøs bil?

– Det er et høyt nivå. Men vi mener det er viktig at elbilene som familier skal ha der rekkevidden er høy, må støttes. De ligger ofte opp mot 600.000 kroner. Jeg synes det er sjokkerende at ikke flere partier ønsker en øvre grense.

Partiet foreslår også å gå drastisk til verks på cruisenæringen, og vil forby det de kaller «utslippscruise», men forsikrer velgerne om at det ikke gjelder danskebåten eller Kiel-fergen.

– Danskebåten og Kiel-ferga er passasjertrafikk for oss som bor i Norge, det er de internasjonale cruisene som kun kommer hit for å se på uten å legge igjen noen penger vi vil ha bort. Lokalbefolkningen er lei av få skyskraperskip som sperrer for utsikten, bråker og gir ingen verdi tilbake.

Hytteforbud

Nordmenn er vel hyttefolk nummer en. Men har du tenkt å legge altfor mye penger i hytten, vil Rødt sette et aktivt forbud mot at du skal få bygge. I planen foreslår Rødt å forby bygging av nye hytter over 200 kvm.

– Hva med den grunnlovsfestede eiendomsretten?

– Alle må søke om tillatelse når de setter opp nye bygg. Og hyttebygging er en av årsakene til at natur og strandsone bygges ned i Norge. Da er det viktig at vi setter en grense for hvor mye av vår felles plass enkeltpersoner skal få lov til å ta.

Enkelte mener det er fornuftig at strømprisen har skutt i taket den senere tiden, og mener det fører til at folk bremser forbruket og dermed reduserer klimautslippene. Det er ikke Rødt enig i, som vil splitte opp strømregningene og gjøre det billigere for folk med vanlig strømforbruk.

– For oss er det helt feil at vanlige familier skal sitte og spare på strøm og matlaging fordi strømprisene er høye. Mens enkelte har oppkjørselen varmet opp året rundt. Helt ordinært forbruk for folk flest skal bli villigere. Dette kan vi gjøre gjennom nettleie og avgifter, sier hun.

