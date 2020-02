Rødt vil innføre avgifter på dyre elbiler - Tesla-modell kan bli 500.000 kroner dyrere

Rødt vil at de dyreste elbilene skal miste avgiftsfritaket og ber opposisjonspartiene på Stortinget slå følge.

– Nå brukes det over 10 milliarder i året på avgiftsfritak for elbiler, og det er 27 ganger så vanlig å ha en elbil i familier med god råd enn i familier med dårlig råd. Det skuffes milliarder av kroner over til dem som har mest, sier partileder Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Han utfordrer Fremskrittspartiet til å stille seg bak kravet om at de dyreste og mest luksuriøse elbilene skal måtte betale avgifter.

Les også: Elon Musk med ellevilt påfunn: – Som å bruke millioner på elskerinnens katastrofale operakarrière

Moxnes leverte før helgen inn et forslag om å be regjeringen utrede modeller for å ilegge de dyreste elbilene avgifter.

- En Tesla Model X burde koste flere hundre tusen kroner mer enn i dag, sier Moxnes til Dagbladet og han utelukker ikke en avgiftsøkning på 500.000 kroner per bil.

Forslaget skal være forenlig med politikken til Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Senterpartiet vil at det fremdeles skal være billigere å kjøpe elbil, men mener også disse bilene må betale veibruksavgifter. I regjering tok Frp til orde for en vektavgift på dyre elbiler, men dette ble fjernet i Stortinget av Venstre og KrF.

Les også: Jan Petter Sissener om Tesla-smellen: - Vi må være ydmyke på at vi kan ha tatt veldig feil

Forslaget fra Rødt skal komitébehandles. Selv om det ikke er i strid med hva Frp tidligere har tatt til orde for, varslet partileder Siv Jensen at ethvert forslag fra venstresiden ikke vil få deres støtte, men at partiet i stedet vil fremme sine egne forslag.