Røkke- og Fredriksens Solstad Offshore går som en rakett på børs

I 2017 inngikk to av Norges rikeste menn, Røkke og Fredriksen, et historisk samarbeid, og skapte et av verdens største offshorerederier. Siden den gang har det meste gått galt og feil vei for offshoregiganten, Solstad Offshore (tidligere: Solstad Farstad). Nå har imidlertid aksjen steget med over 80 prosent i løpet av få uker.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester av børs, aksjer, valuta og råvarer for nordiske investorer, har i dag sett nærmere på den den hardt prøvede Solstad Offshore-aksjen, hvor Kjell Inge Røkke og John Fredriksen tilsammen eier rundt 32 prosent av selskapet.



Aksjen har stupt hele 99 prosent siden begynnelsen av 2014, men nå seneste ukene har det kommet en kraftig oppgang for aksjen, blant annet etter flere meldinger om nye kontrakter for selskapet.

Solstad Offshore (SOFF) er opp hele 21 prosent torsdag ettermiddag til NOK 1.26, og bare de seneste tre ukene så har aksjen steget med over 80 prosent. Aksjen har høyest vært omsatt ved NOK 1.31 torsdag, og lavest ved begynnelsen av dagen ved NOK 1.07.

For bare rundt en måned siden så var aksjen lavest rundt NOK 0.65, og med en høyeste kurs i dag da på NOK 1.31 så har aksjen doblet seg på bare en måned.

For to år siden, i februar 2017, inngikk to av Norges rikeste menn et historisk samarbeid. Kjell Inge Røkke (formue: ca. 20 milliarder i 2018) og John Fredriksen (formue: ca 114 milliarder i 2018) slo sammen sine offshorerederier og skapte en ny gigant i Solstad Farstad ASA, nå Solstad Offshore ASA (ticker på Oslo Børs: SOFF).

Solstad Offshore, og som har 136 fartøyer, regnes som et av verdens største offshorerederier.

Røkke og Aker Capital AS eier 20,07 prosent av aksjene i Solstad Offshore (SOFF), mens Fredriksen og Hemen Holding Ltd. eier 11,88 prosent av Solstad Offshore. Til sammen så eier altså Røkke og Fredriksen rundt 32 prosent av aksjene i Solstad Offshore.

Børsverdien for Solstad Offshore (den gang Solstad Farstad) var på den tiden (i februar 2017 og med aksjekurs den rundt NOK 13,00) cirka 4,2 milliarder kroner, mens børsverdien for Solstad Offshore i dag ved aksjekurs 1.26 er på cirka 412 millione kroner.

Røkke og Fredriksen med tilsammen rundt 32 prosent eierandel av Solstad Offshore har da tapt tilsammen rundt 1,2 milliarder kroner siden februar 2017 og frem til i dag på sine aksjer i Solstad Offshore.

Solstad Offshore aksjen er nå ved kurs NOK 1.26 ned med vanvittige 99 prosent siden begynnelsen av 2014 da aksjen var rundt NOK 120.00.

Aksjeanalyser.com sine medlemmer kunne for rundt tre uker siden (25.10.2019) lese i en oppdatert teknisk analyse av Solstad Offshore (SOFF), blant annet følgende om aksjen:

«I det korte bildet konsoliderer aksjen, og finner nå noe teknisk støtte ved siste bunn som var rundt NOK 0.64 (jf. dagdiagram). Vi merker oss at RSI og MACD momentum-indikatorer har nå utløst positive tekniske signaler for aksjen, og RSI har brutt opp av en fallende trend, mens MACD har utløst kjøpssignal for aksjen. Dette ‘gir håp om’ at en ny vending opp for aksjen, ihvertfall kortsiktig, kan være nært forestående»

Den gang (25.10.2019) så var Solstad Offshore aksjen i NOK 0.69, mens den nå i dag bare rundt tre uker senere har steget til NOK 1.26. Aksjen har altså på bare tre uker steget med solide 83 prosent. Aksjeanalyser.com har sett nærmere igjen i dag på denne børsvinneren på Oslo Børs de seneste ukene nå, og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen fremover.

Kort om Solstad Offshore (ticker på Oslo Børs: SOFF)

Solstad is a company with more than 50 years of experience within various shipping segments, and is currently one of the leading provider of specialized offshore tonnage to the international oil and gas industry.

Solstad is a global company consisting of approximately 4.000 employees and 136 vessels – one of the largest of its kind. The company’s main activities are concentrated on the markets in Europe, Brazil, Australia and Asia. To support the worldwide activity the company have offices located in Singapore, Brazil, United Kingdome, Australia, Cyprus, Philippines, Ukraine and Norway where the head office is located in Skudeneshavn.

We operate advanced vessels worldwide, often under extreme weather conditions. We always focus on health, safety, environment and quality in all our operations. We are reliable, and care about our employees and the environment. The company is always developing to ensure a leading and competitive position in the markets where we are represented. This is fundamental in maintaining and strengthening our competitive position.

The activities of Solstad Offshore are aimed towards the offshore petroleum industry, subdivided into 4 segments of the market:

Platform supply-vessels (PSV)

Anchor-handling-vessels (AHTS)

Construction service-vessels (CSV)

Aquaculture

For mer informasjon om Solstad Offshore ASA (SOFF), se selskapets hjemmesider her: http://www.solstad.com/

Teknisk Analyse av Solstad Offshore (ticker på Oslo Børs: SOFF)

Solstad Offshore (ticker på Oslo Børs: SOFF) har i flere år vist en svært negativ utvikling innenfor en langsiktig fallende trend (jf. ukediagram nedenfor).

Aksjen har siden begynnelsen av 2014, og da aksjekursen var 120 kroner, falt med vanvittige 99 prosent siden den gang, og til en aksjekurs i dag rundt 1,26 kroner.

Enda verre var det for bare få uker siden da aksjekursen på det laveste var rundt 65 øre.

Aksjen har altså steget med solide 83 prosent siden bunnen for kort tid siden og til i dag, og nå har Aksjeanalyser.com sett nærmere på hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen fremover.

Slik Aksjeanalyser.com skrev om i sin forrige tekniske analyse av Solstad Offshore (SOFF), i en analyse medlemmer kunne lese den 25.10.2019, så mente Aksjeanalyser.com den gang for rundt tre uker siden at aksjen kunne stå foran en vending opp ihvertfall på kort sikt.

En vending opp ble det virkelig, og nå har aksjen altså steget med 74 prosent på bare tre uker, og så er det store spørsmålet nå, vil denne kraftige oppgangen for aksjen fortsette?

Aksjen har utløst flere positive tekniske signaler på kort sikt, og har blant annet brutt over 50-dagers glidende gjennomsnitt, og også over et viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 1.00.

Nå har aksjen kommet opp til neste viktige tekniske motstandsnivå, og rundt 200-dagers glidende gjennomsnitt (jf. dagdiagram nedenfor), og som er rundt NOK 1.22.

Aksjen har høyest nå torsdag forrmiddag vært i NOK 1.30, mens aksjen sist i skrivende stund er omsatt til NOK 1.26.

Videre så er det et teknisk motstandnivå for aksjen rundt NOK 1.40 – 1.50, og det vil ikke være unaturlig om aksjen nå rundt disse nivåene NOK 1.30 – 1.50, og etter den kraftige oppgangen og dobling siste få ukene, gjerne vil få en konsolidering og kanskje en korreksjon ned på kort sikt.

Det vil da ved en eventuell slik korreksjon ned for aksjen være teknisk støtte rundt NOK 1.00, og for den spekulative investor så kan gjerne aksjen vurderes som en kjøpskandidat ved en slik eventuell korreksjon ned i dagene og uken som kommer, og ned mot støttenivået rundt NOK 1.00.

Det kan selvfølgelig hende aksjen kan stige videre også fra dagens nivå, men det samlede tekniske bildet for aksjen indikerer at aksjen begynner å bli kraftig overkjøpt på helt kort sikt nå, og når den samtidig møter på betydelig teknisk motstand rundt NOK 1.30 – 1.50, så vil det gjerne kunne komme en korreksjon ned på kort sikt for aksjen.

Dersom aksjen skulle få et etablert brudd over motstandsnivået rundt NOK 1.40 – 1.50, så vil videre oppgang helt opp mot NOK 2.00 – 2.50 signaliseres for aksjen på gjerne bare et par måneders sikt.

Kort oppsummert så indikerer nå det samlede tekniske bildet for Solstad Offshore (SOFF) at en korreksjon ned, og konsolidering gjerne vil kunne komme nå på helt kort sikt, og gjerne da en test av støttennivået ned mot NOK 1.00.

Skulle aksjen bryte over NOK 1.50 så vil den gjerne kunne stige videre helt opp mot NOK 2.00 – 2.50 på 1-3 måneders sikt.

En ting er ihvertfall rimelig bra sikkert, og det er at risikoen ved å investere i aksjen er svært høy, og da aksjen er mildt sagt veldig volatil og svinger noe voldsomt.

For den med stor risikovillighet så tror Aksjeanalyser.com at aksjen, og gjerne ved en mulig korreksjon ned på kort sikt nå i dagene og uken(e) fremover, ned mot støttenivået rundt NOK 1.00, kan være en interessant og mildt sagt svært spennende kjøpskandidat. Risikoen er imidlertid svært høy, og bare så det er understreket med flere streker her.

Teknisk Analyse av Solstad Offshore (ticker på Oslo Børs: SOFF):