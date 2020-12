Røkke-aksjen er seksdoblet - og kan flerdobles igjen

Vi har igjen i dag sett nærmere på Røkke-aksjen og solcelleprodusenten REC Silicon ASA (REC).

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for nordiske investorer, har i dag sett nærmere igjen på Røkke-aksjen og solcelleprodusenten REC Silicon ASA (ticker på Oslo Børs: REC).



Røkke kjøpte i desember 2019 drøyt 64, 2 millioner REC-aksjer av Ulltveit-Moe til den tilsynelatende dumpingkursen 1, 325 kroner per aksje. På Oslo Børs ble aksjen på det laveste handlet ved 1, 97 kroner 4. desember 2019.

I dag, ett års tid senere, så handles REC-aksjen nå rundt NOK 11.50. REC-aksjen har altså nær seksdoblet seg det seneste året nå.

Les også: "Aksjen kan dobles i rekordfart"

Nå tror flere meglerhus (se nedenfor her) at aksjen kan stige kraftig videre, og selv tror Aksjeanalyser.com at REC-aksjen kan ha potensial for å både dobles og kanskje flerdobles i løpet av de neste 6-12 månedene. Les mer om dette i den oppdaterte tekniske analysen fra Aksjeanalyser.com nedenfor her.

Les gjerne også:

4.11.2020, 07:36 - TDN Finans

REC: ARCTIC SECURITIES OPPGRADERER TIL KJØP OG SETTER KURSMÅL 19



Oslo (TDN Direkt): Arctic Securities oppgraderer Rec Silicon-aksjen til kjøp fra hold samtidig som kursmålet oppjusteres til 19 fra 3,5 kroner, ifølge en analyse tirsdag 04/11-2020.



Meglerhuset trekker frem selskapets to nylig annonserte partnerskap, som kan legge grunnlaget for oppstart av Moses Lake, noe som vil kunne føre til produksjon ved anlegget ved årsslutt 2022. Videre trekker de frem at underliggende trender knyttet til karbon og elektrifisering er gunstig for Rec.



Kilde: Infront TDN Direkt

---------

29.10.2020, 07:41 - TDN Finans

REC: VURDERER IKKE LENGER SALG AV BUTTE



Oslo (TDN Direkt): REC Silicon vurderer ikke lenger å selge fabrikken Butte. Det kommer frem av selskapets kvartalsrapport torsdag 29/10-2020.



REC skriver at de er i en sterkere finansiell posisjon og at ny kapital tillater å beholde Butte. REC påpeker at Butte-fabrikken er viktig for selskapet, og skriver at de ser sterke kommersielle, teknologiske og operasjonelle synergier mellom Butte og Moses Lake.



Videre planlegger selskapet i fremtiden å ekspandere produksjonskapasiteten for spesialiserte silisiumgasser i Butte.



Kilde: Infront TDN Direkt

---------

28.10.2020, 08:37 - TDN Finans

REC: PARETO SECURITIES OPPJUSTERER KURSMÅL TIL 25 (6), GJENTAR KJØP



Oslo (TDN Direkt): Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål på Rec Silicon-aksjen til 25 kroner pr aksje fra tidligere 6 kroner samtidig som de gjentar sin kjøpsanbefaling. Det fremgår av analyse fra meglerhuset onsdag 28/10-2020.



Pareto Securities legger vekt på at risikoen i aksjen er redusert som følge av at de to samarbeidsavtalene som ble inngått i oktober øker mulighetene for åpning av Moses Lake-anlegget.



Kilde: Infront TDN Direkt





Teknisk Analyse av REC Silicon (ticker på Oslo Børs: REC)



Aksjeanalyser.com har i flere måneder vært svært positiv til REC Silicon (ticker på Oslo Børs: REC), og har sett nærmere igjen på aksjen her i dag.



Aksjeanalyser.com hadde her den 26/08-2020 og for sine medlemmer, en svært positiv analyse av REC Silicon (REC), og skrev den gang blant annet følgende om REC-aksjen:



«Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på REC Silicon (REC) og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer om den videre utviklingen på kort og mellomlang sikt. Aksjeanalyser.com tror REC Silicon (REC) nå kan være ved et svært gunstig nivå å kjøpe aksjen på, og Aksjeanalyser.com ser et betydelig potensiale for REC-aksjen både på kort og lang sikt».

Den gang var REC-aksjen i NOK 3.45, mens aksjen i dag er rundt NOK 11.50. En oppgang på ikke mindre enn rundt 230 prosent siden Aksjeanalyser.com sin svært positive analyse av REC-aksjen den 26/08-2020 og frem til i dag 08/12-2020.



Aksjen har altså vist en svært sterk utvikling de seneste månedene, og etter mange flere svært positive nyheter rundt selskapet, så tror Aksjeanalyser.com aksjen nå kan stå foran videre kraftig oppgang både på kort og lang sikt.

Les også: "Grønn aksje kan stå foran en ny vår"

Aksjen konsoliderer i det korte bildet nå mellom NOK 10.00 og NOK 12.50, og Aksjeanalyser.com tror aksjen veldig snart kan bryte over NOK 12.50-nivået, og da vil det utløses et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for REC-aksjen.



Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer alle videre oppgang for REC-aksjen på kort sikt, og det indikerer igjen at NOK 12.50-nivået kan bli brutt i løpet av kort tid.



REC har i mange mange år vist en svært svak utvikling (jf. ukediagram), men etter først et kraftig brudd over et viktig motstandsnivå rundt NOK 6.00, og så brudd over et annet viktig motstandsnivå rundt NOK 9.50, ja, så er det utløst flere sterke tekniske kjøpssignaler for REC Silicon (REC).



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, har vært i kjøpssignal for REC-aksjen siden aksjen var rundt NOK 3.90 i midten av juli 2020 (jf. diagram 'SignalListen').



Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt.



Dette indikerer at både den kortsiktige og langsiktige trenden for REC-aksjen har vendt til positiv, og er et kraftig teknisk kjøpssignal for REC-aksjen



Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for REC Silicon (REC) så vurderer Aksjeanalyser.com potensialet for aksjen til å være rundt NOK 20.00 på 1-3 måneders sikt, og NOK 30.00 - 40.00 på 12 måneders sikt.



Aksjen er som kjent for de fleste svært volatil (altså svinger veldig mye), så det er naturligvis da også høy risiko ved å investere i aksjen.



Slik Aksjeanalyser.com vurderer det, og flere andre analytikere og meglerhus, (jf. informsjon ovenfor her) så vurderes REC-aksjen til å ha et stort potensial både de 1-3 måneder og de neste 6-12 måneder.



Aksjeanalyser.com valgte i går tirsdag 08/12-2020 å ta inn REC Silicon (ticker på Oslo Børs: REC) med 20 prosent vekting i aksjen i sin modellportefølje for Norge, og ser altså et potensial for REC-aksjen rundt NOK 20.00 på kort sikt (1-3 måneder) og NOK 30.00 - 40.00 på mellomlang sikt (12 måneder).



Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge er nå per 08/12-2020 opp med solide 78, 77 prosent, og siden start av modellporteføljen den 20/08-2018, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode er opp beskjedne 4, 08 prosent.



Les også saken: «Aksjeanalyser.com starter i disse dager et samarbeid med den norske kryptobørsen Norwegian Block Exchange (NBX), og NBX vil blant annet levere mange interessante artikler og saker rundt kryptovaluta mv. for Aksjeanalyser.com sine medlemmer og lesere i tiden fremover. Så vil Aksjeanalyser.com selv komme med mange analyser av kryptovaluta som bitcoin mv. videre fremover nå.»



Teknisk Analyse av REC Silicon (ticker på Oslo Børs: REC):

