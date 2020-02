Røkke-jubel i REC - firedobling på to måneder

Kjell Inge Røkkes papirgevinster i solcelleselskapet REC Silicon når nye høyder, mens Jens Ulltveit-Moe bare kan misunnelig se på oppgangen.

Røkke kjøpte i desember drøyt 64,2 millioner REC-aksjer av Ulltveit-Moe til den tilsynelatende dumpingkursen 1,325 kroner per aksje. På et blunk var han blitt 80 papirmillioner rikere.

Onsdag steg aksjen til nye rekorder for Røkke etter at han ble storeier i selskapet med nesten 23 prosent av aksjene. Onsdag ettermiddag sluttet REC-aksjen på 5,43 kroner, en oppgang på pene 8,2 prosent. Solcelleprodusenten var da verdt 1,52 milliarder kroner. Torsdag er det en liten kursnedgang.

Men Røkkes papirgevinst utgjorde onsdag ettermiddag pene 256 millioner kroner. Vi snakker om en firedobling av investeringen i løpet av to måneder.

VOLDSOMME SVINGNINGER. Det har svingt voldsomt i Rec-aksjen den seneste måneden etter at Kjell Inge Røkke kom inn som storaksjonær. Mandag får han svi. Foto: (Infront)

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet peker overfor Nettavisen Økonomi på to årsaker til den kraftige oppgangen.

- Ja, jeg tror den seneste tidens oppgang i REC har en todelt forklaring. Den ene grunnen er nok en fortsatt optimisme rundt driften, der den siste tids oppgang må ses i sammenheng med en stadig økende optimisme rundt en fullverdig handelsavtale mellom USA og Kina.

Sentralt

- Dette er meget sentralt for REC, ettersom mesteparten av deres marked er i Kina. Den andre grunnen er helt klart inntredenen fra Kjell Inge Røkkes Aker Capital. Dette er en sterk eier som har store finansielle ressurser, sier Johannesen.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet forklarer Rec-aksjens betydelige løft.

REC-aksjen fikk et stort løft i januar da fase 1 av handelsavtalen mellom USA og Kina var i boks, men aksjen stupte noen dager senere da det ble kjent at Kina viderefører straffetollen for silisium. Aksjen har som grafen over viser, svingt enormt under Røkkes korte eiertid.

Et spørsmål som nødvendigvis melder seg, er hva som hadde skjedd med REC-aksjen hvis Ulltveit-Moe fortsatt hadde vært storeier.

- Det er vanskelig å si, men det er ikke til å stikke under stol at sikkerheten til selskapet har økt med Akers finansielle muskler. Det er nok en unison oppfatning i markedet, sier Johannesen.

Sammenslåing

Han mener spørsmålet videre er hva Aker kommer til å gjøre med REC, noe som ennå ikke er blitt kommunisert. REC har store skattemessige fordeler med fremførbare underskudd, men da må Røkke eie mer enn de 22 prosentene han har i dag for å få glede av det.

- En annen mulighet er en sammenslåing med et selskap i Aker-porteføljen. Dette har flere fordeler, både skattemessige og ikke minst, en mulighet for Røkke til å vri sin oljetunge eksponering mer mot fornybar energi.

REC-investeringen var etter hvert en marerittinvestering for Jens Ulltveit-Moe, aksjen stupte fra 14,5 kroner i april 2018 til en drøy krone da han solgte.

Det spekuleres på om salget av REC-aksjene skyldtes likviditetsutfordringer for investoren og at dette nærmest var et tvangssalg. Det er også uklart om Ulltveit-Moe faktisk selger Fornebu Hovedgård.

Intet salg

Nettavisen Økonomi spurte ham i forbindelse med sentralbanksjefens årsmiddag om salget av Fornebu Hovedgård og likviditeten.

- Det er ikke noe salg, svarte Ulltveit-Moe, og det samme antydet han overfor Aftenposten. Likviditeten ville han ikke kommentere.

Les også: REC Solar permitterer 100 ansatte

REC Silicon la i forrige uke frem regnskapstallene for fjerde kvartal. De viste inntekter i kvartalet på 31,8 millioner dollar, men et driftsunderskudd før avskrivninger på 3 millioner dollar.

REC skrev i en børsmelding at tallene var preget av lavere gjennomsnittlige priser, lavere salgsvolumer og også høyere elektrisitetskostnader for å produsere silisiumbrikkene.