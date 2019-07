Røkke-smell på 2 milliarder

Kjell Inge Røkke har siden i fjor sommer tapt bortimot 2 milliarder kroner på Aker Solutions og Akastor.

Røkke er via sitt dominerende eierskap i Aker ASA en stor eier i de to børsnoterte oljeserviceselskapene (se under). Begge selskapene la onsdag morgen frem tallene for andre kvartal.

Aker Solutions opplyser i en børsmelding at de totale inntektene i kvartalet utgjorde 7525 millioner, mot 6254 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.

Driftsresultatet før avskrivninger og renter (EBITDA) i foregående kvartal ble 623 millioner kroner, mens resultatet etter skatt endte på - 11 millioner. Det er en nedgang fra et overskudd på 117 millioner i andre kvartal 2018.

Hvis vi ser på analytikernes forventninger, tilsa de i gjennomsnitt inntekter på 7205 millioner kroner, EBITDA på 612 millioner og et underskudd før skatt på 12 millioner kroner. Med andre ord var inntektene en god del høyere enn det analytikerne så for seg, mens driftsresultatet var omtrent som ventet.

Ned 6,5 milliarder

Men i aksjemarkedet er det blitt juling. Aker Solutions-aksjen er hittil i år ned 21 prosent og drøyt 42 prosent det seneste året til 31 kroner per aksje.

I juli 2018 var markedsverdien av det børsnoterte offshoreselskapet (tidligere Aker Kværner) 15 milliarder kroner, i dag er selskapet verdt 8,42 milliarder kroner, et verditap på drøyt 6,5 milliarder (se grafen under).

EN SAMMENHENGENDE NEDTUR: Det seneste året har mer eller mindre vært en sammenhengende nedtur for Aker Solutions-aksjen. Foto: (Oslo Børs/Infront)

Kjell Inge Røkke eier indirekte 24 prosent av Aker Solutions. Hans verditap det seneste året er dermed på 1,6 milliarder.

I tillegg eier Røkke indirekte rundt 24 prosent av Akastor. Her er verditapet siden sommeren 2018 på snaue 1,5 milliarder kroner, Røkkes andel av tapet på 350 millioner kroner.

Den tidligere fiskeren har dermed på ett år hatt et samlet verditap i de to oljeserviceselskapene på nærmere 2 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke ble av bladet Kapital i fjor høst kåret til Norges femte rikeste person, med en anslått nettoformue på 40 milliarder kroner.

Kjempesmell

Men torsdag legger «morselskapet» Aker frem sine kvartalstall. Her er børsveriden av selskapet siden høsten 2018 redusert med hele 16 milliarder kroner. Røkkes andel (68,2 prosent) av nedgangen utgjør 11 milliarder. Nettavisen omtalte den kraftige kursnedgangen for en måned siden.

- Aker er nesten bare oljerelatert virksomhet, og alt som er oljerelatert ned. Men Aker-aksjen er blitt billigere og skulle ikke ha falt så mye. På dagens nivåer er den attraktivt priset, uttalte sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets til Nettavisen Økonomi i juni.

Kursdobling?

Og DNB Markets-analytiker Marius Knudssøn mener kursfallet i Aker Solutions er en fin anledning til å kjøpe aksjen. Knudssøn tror Aker Solutions-aksjen det nærmeste året kan stige til 60 kroner, i så fall en bortimot dobling fra dagens kursnivåer.

DNB-analytikeren skrev i en oppdatering før kvartalstallene ble kjent, at ordrereserven i Aker Solutions har vært lav. Han påpekte også at aksjekursen til konkurrenter som Subsea 7 og TechnipFMC har gjort det mye bedre i år.

Men det er ifølge Knudssøn utsikter for flere betydelige kontrakter for Aker Solutions. Det kan føre til at aksjekursen kan hente seg inn igjen, og selskapet har også investert mye de seneste årene. Knudssøn anbefaler derfor investorer om å kjøpe aksjen.

Ikke utbytte

I første kvartal i år hadde for øvrig Aker Solutions inntekter på 7256 millioner kroner, et EBITDA på 634 millioner og et resultat før skatt på 226 millioner.

Nettavisen Økonomi skrev i forbindelse med regnskapstallene for 2018 at Kjell Inge Røkke ikke får utbytte fra selskapet.

Akastor klarte å øke inntektene i andre kvartal fra 873 millioner kroner til 1304 millioner. Men det var også en sterk økning i utgiftene, slik at det ble et underskudd før skatt i kvartalet på 26 millioner krone, mot et overskudd på 134 millioner i andre kvartal 2018. I første halvår er det et overskudd før skatt på 42 millioner kroner.