Røkke vil halvere utbyttet - lover å reinvestere i Aker

Kjell Inge Røkkes Aker vil halvere det foreslåtte utbyttet.

Holdingselskapet Aker, der Kjell Inge Røkke eier 68,2 prosent, har tatt de politiske signalene. I en børsmelding sent tirsdag kveld vil styret halvere det foreslåtte utbyttet på 23,50 kroner per aksje til 11,75 kroner. Aker gjør ingen utbytteavsetninger i regnskapet for 2019.

Istedet skal utbyttet utbetales i løpet av andre kvartal i år. Som en del av avtalen skal Røkke-selskapet TRG Invest reinvestere for sin del av utbyttet i egenkapital eller liknende instrument (ansvarlig lånekapital), utstedt av Aker. Det tilsvarer i utgangspunktet om lag 600 millioner kroner for Røkkes del.

Har lært leksa

Aker-sjef Øyvind Eriksen sier i børsmeldingen at selskapet har klart seg gjennom turbulente tider tidligere. De har lært betydningen av å ha en sterk balanse og god likviditet.

- Verdien av å ha en hovedaksjonær med langsiktige forpliktelser er igjen demonstrert med forslaget fra TRG Invest om å reinvestere utbyttet i ny egenkapital eller ansvarlig lånekapital.

- Andre aksjonærer, som handler Aker-aksjer hyppigere, vil motta kontanter og deretter bli invitert sammen med andre investorer til å reinvestere i det samme instrumentet, sier Øyvind Eriksen i børsmeldingen.

Vil nekte

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre uttalte for to uker siden at selskaper som mottar statlig krisehjelp, må avstå fra utbytte og bonuser til toppsjefer. Aker har bedt om statlig krisehjelp til tross for at de vil dele ut

Styret i Aker foreslo 6. mars et utbytte for 2019 på 23,50 kroner per aksje. Dette utbyttet skulle etter planen utbetales i slutten av april.

Med drøyt 74,3 millioner aksjer i selskapet hadde det utgjort bortimot 1750 millioner utbyttekroner, der Kjell Inge Røkke ville ha stukket av gårde med snaue 1,2 milliarder. Nå går det altså mot en halvering, der utbyttene fremover skal vurderes hvert halvår.