Røkkes høyre hånd tjente 30 millioner i fjor - nå vil han halvere lønnen

Aker-sjef Øyvind Eriksen befester stillingen som lønnskongen i de børsnoterte selskapene.

Aker la onsdag morgen frem årsrapporten for 2019. Og rapporten viser at Røkkes mangeårige høyre hånd, Øyvind Eriksen, for 2019 fikk utbetalt en fastlønn på 18,5 millioner kroner.

Med en variabel lønn på 11,5 millioner blir det en samlet utbetaling for fjoråret på bortimot 30 millioner kroner. Eriksen har nå foreslått at lønnen hans halveres for resten av året. Begge parter kan si opp ansettelseskontrakten til Eriksen med tre måneders varsel.

Stor aksjonær

Aker-sjefen eier gjennom et eget selskap 219.000 aksjer i Aker. Disse aksjene har i dagens marked en verdi på drøyt 51 millioner kroner. I tillegg eier Eriksen flere hundretusen aksjer idatterselskap.

Øyvind Eriksen har gjennomgående vært den best betalte topplederen i de børsnoterte selskapene. For 2018 fikk Aker-sjefen utbetalt til sammen 28,6 millioner kroner (se også lenger ned).

Aker meddelte i en børsmelding sent tirsdag kveld at de vil halvere utbyttet for 2019 til 11,75 kroner per aksje. Dette kan ses på som å blidgjøre politikere som har kritisert selskaper for ikke å kutte utbytter i en tid der det oppfordres til en nasjonal dugnad.

Aker har søkt om statlig krisehjelp. Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte for to uker siden at selskaper som opprettholder utbyttet og lederbonuser ikke bør få utbetalt noen garanti.

Kjell Inge Røkke eier 68,2 prosent av Aker. Han vil nå bruke sine utbyttekroner, i utgangspunktet 600 millioner, til å reinvestere i selskapet i form av ny egenkapital eller ansvarlig lånekapital. Andre aksjonærer oppfordres til å gjøre det samme.

Klart på topp

Eriksen er altså den ukronede lønnskongen på børsen. Han mottok i 2018 en fastlønn på 17,26 millioner kroner.

Med en bonusutbetaling i fjor på 11,31 millioner kroner, dro Aker-sjefen dette året inn til sammen 28,6 millioner. Pensjonsavsetningen var ikke med i dette regnestykket. Utbetalingen var for øvrig 2,7 millioner høyere enn året før.

Eriksen vil etter all sannsynlighet toppe den totale listen for 2019 til slutt. Hvis vi ser på noen av de best betalte topplederne av selskapene som har lagt frem årsrapporten for fjoråret, viser rapportene at:

TietoEnator-sjef Kimmo Aiko topper med en samle utbetaling på 21 millioner kroner, der bonusutbetalinger står for ca. halvparten.

Kitron-sjef Peter Nilsson (elektronikkprodusent) har en samlet utbetaling på 17,7 millioner, mye takket være gunstige opsjonsavtaler.

Equinor-sjef Eldar Sætre stakk av med 15,3 millioner kroner, hvorav 9,4 millioner i fastlønn.

Karl Johnny Hersvik i Aker BP hadde for 2019 en samlet utbetaling på 11,9 millioner kroner, der fastlønnen utgjorde nærmere 7,3 millioner.

Saken oppdateres.