Rømmer fondene med sparepengene i panikk

Både personkunder og store bedriftskunder rømte fra aksjefondene i mars i det som ble en svært dramatisk måned i fondsmarkedet.

Dermed ser det ut til at den gamle historien gjentar seg, folk blir nervøse når aksjemarkedene faller og tar ut pengene fra fondene. Det har vist seg å være en tabbe.

Verdipapirfondenes Forening (VFF) skriver om marstallene at koronapandemien førte til rekordhøye nettoinnløsninger i verdipapirfond.

Totalt ble det innløst verdipapirfond for totalt 63 milliarder kroner i foregående måned. Forvaltningskapitalen til fondene som er medlemmer av foreningen falt med omtrent 11 prosent til 1.69 milliarder kroner. Medlemmene i VFF selger aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og rentefond.

Svært dramatisk

– Mars var en svært dramatisk måned. Koronapandemien snudde verden på hodet og skapte stor usikkerhet i finansmarkedene med påfølgende kraftige kursfall. Dette har naturlig nok påvirket en del fondssparere, sier adm. direktør Bernt S. Zakariassen i VFF i en pressemelding.

DRAMATISK: Mars måned ble en svært dramatisk måned i det norske fondsmarkedet, mener adm. direktør Bernt S. Zakariassen i verdipapirfondenes Forening. Foto: (Verdipapirfondenes Forening)

Fondskundene nettosolgte i mars aksje- og kombinasjonsfond for 37,8 milliarder kroner og ulike typer rentefond for 25 milliarder kroner.

Norske personkunder hadde alene i mars et nettosalg av verdipapirfond på 12,2 milliarder kroner. Det tilsvarer rundt 5 prosent av det personkundene samlet har i verdipapirfond.

Personkundene kvittet seg netto med aksje- og kombinasjonsfond for 6,3 milliarder kroner og ulike rentefond for 5,9 milliarder kroner. Det var særlig i bransjefond og i internasjonale aksjefond at innløsningene var store.

Proffene verst

Men, de institusjonelle kundene, profesjonelle kunder som forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner og aksjeselskap, nettosolgte verdipapirfond for 46 milliarder kroner i mars. Proffene solgte aksjefond for hele 28,3 milliarder kroner.

Zakariassen oppfordrer til langsiktighet.

– Til tross for at et fall på 141 milliarder kroner i den totale forvaltningskapitalen kan virke stort, er det verdt å se på utviklingen i et lengre perspektiv, sier han i pressemeldingen.

For selv om fallet i mars var stort, er forvaltninskapitalen i fondene på høyde med nivået fra utgangen av januar 2019. Zakariassen peker på at det norske verdipapirfondsmarkedet har opplevd en formidabel vekst gjennom flere tiår.

Vil ta seg inn

- Til tross for flere kriser underveis, som finanskrisen i 2008 og dot.com-boblen ved tusenårsskiftet, har markedet klart å hente seg inn igjen. Dette vil skje også denne gang, selv om det kan ta tid, hevder han i pressemeldingen.

Zakariassen minner om at for den langsiktige investor er det fornuftig å holde seg til sin opprinnelige spareplan.

- Selv om det i øyeblikket kan kjennes ubehagelig å «kjøpe høns i regnvær», tilsier all erfaring at det vil lønne seg på lang sikt også denne gang, er budskapet.