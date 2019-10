Røper tallene før tiden: Nå faller boligprisene

Boligprisene så langt i oktober er ned en halv prosent.

HOTEL BRISTOL (Nettavisen Økonomi): Finans Norge og Eiendom Norge avholder tirsdag en stor boligkonferanse i Oslo, som hadde samlet nesten 200 fremmøtte.

Adm. direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge var en av foredragsholderne. Og han kunne slippe en liten nyhet.

- Vi har akkurat offentliggjort uoffisielle tall for en halv måned i oktober. Og oktobertallene så langt er akkurat som det pleier å være, et moderat prisfall på 0,5 prosent, sa Dreyer.

Ligger an til 3 prosent

Så langt i år er de nominelle boligprisene i Norge opp 5 prosent. Men erfaringsmessig er fjerde kvartal det svakeste kvartalet, der boligprisene faller. Ifølge Dreyer ligger utviklingen på tiendedelen det de har spådd for 2019, en prisvekst på 3 prosent.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen var ikke spesielt bekymret for det norske boligmarkedet.

- I grov forstand bygger vi boliger der befolkningen øker mest, så det gir mening. Det er egentlig bedre samsvar i boligmarkedet enn på lenge. Det er tegn til at boligmarkedet er nær balanse, men det er ikke grunn til å være veldig bekymret, sa visesentralbanksjefen i sitt foredrag.

Sårbart

Men den høye gjelden til husholdningene bekymret. Gjelden utgjør nå drøyt 230 prosent av den inntektene se sitter igjen med etter skatt.

- Norsk økonomi har én stor sårbarhet, og det er husholdningenes høye gjeld. Det gjør dem sårbare for sjokk. Her ligger det en åpenbar risiko og sårbarhet som myndighetene har satt i gang tiltak for å få ned, sa Nicolaisen.

- Men det er fortsatt sånn at gjelden vokser litt mer enn inntektene, fortsatte han.