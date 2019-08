Røykere tar flere pauser – kan skape gnisninger på jobben

54 prosent av de spurte i en dansk undersøkelse blant fagforbundsmedlemmer sier seg enige i at røykere tar flere pauser enn ikke-røykere. Det skaper reaksjoner.

Undersøkelsen er gjort av Analyse Danmark på vegne av Fagbladet 3F blant 1.005 medlemmer av fagforbundet 3F. Det er generelt flertall som mener røykere tar flere pauser, og det er særlig de som er ansatt i industrien som nikker gjenkjennende.

Arbeidsmarkedsforsker Flemming Ibsen ved Aalborg Universitet advarer om at det er ikke-røykerne som tenderer til å reagere på røykernes hyppige pauser.

– Hvis du røyker 20 om dagen, og det hver tar sju-åtte minutter, påløper det plutselig mange minutter. Det skaper mistillit og misunnelse mellom de ansatte, hevder han.

Tillitsmann Per Andersen ved Kopenhagen Fur ser at røykere tar flere pauser, men er ikke med på at det skaper gnisninger mellom ansatte. Det er heller arbeidsgiverne som er misfornøyde, mener han.

– Arbeidsgiverne forsøker alltid å finne unnskyldninger for at deres ansatte ikke skal ta pauser, sier Andersen.

