Rush til apotekene: Nordmenn hamstrer munnbind

Apotekene har økt munnbind-salget med over 1000 prosent

Apotek 1 har opplevd kjempevekst i antall solgte munnbind sammenlignet med normalen.

- I januar-mars i år solgte vi i snitt 218.705 munnbind per måned, sier Kjersti Solberg Ofstad, kommunikasjonssjef i Apotek 1 til Nettavisen.

Sammenlignet med 2019 er det en økning på 1013 prosent.

- I januar-mars 2019 hadde vi et salg på i snitt 19.646 munnbind per måned, fortsetter hun.

Basert på 2019-tallene er det imidlertid vanlig at de selger i snitt 16.430 munnbind per måned.

- Det store økningen er en naturlig konsekvens av koronasituasjonen og økt fokus på smittevern i befolkningen, sier hun.

Les også: Dette må du vite om korona og munnbind: Fordeler og ulemper - tips hvis du vil lage et selv

Liten tilgang

Tilgangen på munnbind er bedre nå mot slutten av april enn den var like etter koronakrisen slo ut i Norge, ifølge Ofstad.

- Munnbindmarkedet er kaotisk og usikkert. Det er veldig uforutsigbart, og det er vanskelig å si nøyaktig når og hvor mye vi får inn til våre lager. Men per i dag har vi grei tilgang på varer, sier hun.

Les også: Yuni (16) på Nesodden syr munnbind på jenterommet

Ofstad tror etterspørselen blir større dersom myndighetene går ut og anbefaler nordmenn bruk av munnbind. Hvordan muligheten da er til å få kjøpt seg munnbind, er foreløpig uklart.

- Vi stiller oss imidlertid bak helsemyndighetenes anbefalinger, og friske anbefales foreløpig ikke til å bruke det, sier hun, men legger til:

- Det er likevel en god del som ønsker å bruke det, og også en god del som nå blir bedt om å ta det i bruk i forbindelse med gjenåpning av visse tjenester. Da er det fint at tilgjengeligheten har økt igjen, og at vi kan tilby munnbind til de som av ulike årsaker ønsker å kjøpe det.

Før koronakrisen solgte apoteket vanligvis pakker med munnbind på 100 stykker i en pakke til et par hundre kroner. Nå har det imidlertid endret seg.

- Apotekene har hatt litt ulik praksis, men jevnt over prøver vi å dele opp pakkene så vi selger fem eller ti stykk i en pakning, så de ikke blir så dyre. Nå er det 80 kroner for fem stykk, sier hun.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

- Økte priser

Tilgangen til munnbind er årsaken til at prisene har steget.

- Prisen vi må betale til leverandørene har skutt i været. Det skyldes både endret valutakurs, vareknapphet, økte fraktkostnader og råvarepriser, og økt etterspørsel i markedet, forklarer hun.

Les også: Slik trener du deg 10 år yngre på åtte uker: - Det er veldig enkelt (+)

Apotek 1-kjeden har vært nødt til å vinne nye leverandører enn de tidligere har brukt, siden de nå prioriterer levering av munnbind til blant annet sykehusene.

- Vi har samme kvalitetssikring av dem vi selger nå som før, påpeker hun.

Da de fikk inn munnbind i apotekene før påske, var det flere uker siden de hadde hatt på lager.

Tjener millioner på munnbind

Også hos Vitusapotek er det stor etterspørsel, og fra 1. januar i år til og med cirka midten av april har de hatt en omsetning på drøyt 2,2 millioner kroner - kun på salg av munnbind/masker.

- Vi har solgt totalt 471.618 stykker, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Kinn i Vitusapotek.

Til sammenligning solgte de kun 19.459 munnbind/masker i samme periode i fjor, og med en omsetning på 33.000 kroner.

Det er her snakk om både kirurgiske munnbind og FFP2-masker, som er åndedrettsmasker.

MILLIONOMSETNING: Vitusapotek tjener millioner på salg av munnbind og masker i år. Foto: Thomas Brun (NTB scanpix)

Vitusapotek selger nå kirurgiske munnbind for 12 kroner stykket, og du må punge ut 599,90 kroner om du skal ha en eske med 50 stykker.

- Etterspørselen er ekstrem, og vi er per dags dato utsolgt for munnbind. Vi sliter med å få tak i munnbind, og er i dialog med ulike leverandører hver dag for å se på alternative leveringer. Men det er vanskelig å si når vi får inn ny forsyning, sier hun.

Åndedrettsmasker har de imidlertid fortsatt på lager, og det kan også variere fra apotek til apotek om de fortsatt har noen munnbind igjen på lager.

STOR PÅGANG: Tonje Kinn, kommunikasjonsrådgiver i Vitusapotek, forteller at munnbindene går raskt unna når de kommer inn på lager. Foto: Privat

- Bildet har endret seg totalt

Prisen på kirurgiske munnbind har også økt kraftig i pris i år sammenlignet med i fjor hos Vitusapotek, og årsaken er den samme som Apotek 1 nevner.

- Normalt sett er dette produkter vi ikke selger mye av, men bildet har nå endret seg totalt, sier hun.

Boots Apotek opplyser også om markant økning i etterspørsel etter munnbind, men har ikke ønsket å gå ut med tall på hvor mye de har solgt og økt omsetningen med.

- Vi har hatt en jevn etterspørsel etter munnbind denne uken, etter at vi fikk inn nye partier med munnbind og åndedrettsvern. Slik det er nå, klarer vi å dekke etterspørselen i våre apotek, og det er også nye partier med munnbind på vei inn, sier kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots Apotek.