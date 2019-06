Rushtidsavgiften skulle bremse trafikken - nå øker den

Trafikken gjennom bomringene i Oslo og Akershus har økt i år før de nye bomstasjonene er på plass. Rushtidsavgiften ser ikke ut til å virke.

Den nye rushtidsavgiften gjennom bompengeringene i Oslo og Akershus skulle dempe antall passeringer med privatbiler. Tilsynelatende var det en vellykket politikk, fra 2017 til 2018 falt antall passeringer gjennom de 29 bomstasjonene med 4,2 millioner, tilsvarende en nedgang på 3,8 prosent.

I perioden økte antall passeringer med elbil med 7,4 millioner, en oppgang på hele 62,8 prosent siden 2017. I løpet av fem år er hver femte bil enten blitt borte eller blitt erstattet av en elbil. Det har vært en ønsket politisk utvikling.



Overraskende nedgang

Men tall fra AS Fjellinjen for mai, som er den siste måneden før 53 nye bomstasjoner kommer, viser en overraskende økning i trafikken.

Hittil i år har det vært 34,7 millioner passeringer i Oslo og 9,6 millioner passeringer i Bærum. Det er en økning på 0,7 prosent fra samme periode i fjor. I mai økte trafikken fra de 29 stasjonene med 1,2 prosent.

Adm. direktør Anne-Karin Sogn i AS Fjellinjen har ingen god forklaring på økningen.

- Nei, den kan ha sammenheng med antall fridager i mai, er det eneste hun kan komme med av årsaker overfor Nettavisen Økonomi.

Rushtidsavgift

1. oktober 2017 ble det innført såkalte tids- og miljødifferensierte takster i Oslo for å spre passeringene gjennom døgnet og for å få ned trafikken. Disse takstene gjaldt altså fra begynnelsen av 2018, slik at trafikktallene i år er sammenliknbare når det gjelder avgiftsnivå.

Bilistene har siden de første bomstasjonene ble innført i Oslo i 1990 punget ut med 42 milliarder kroner i bompenger. De årlige bidragene har i perioden økt fra 475 millioner kroner til 3,5 milliarder i 2018.

Fra og med 1. juni er det 83 bomstasjoner i Oslo og Akershus, fordelt på tre bompengeringer. Den nye prisstrukturen er komplisert, men det er en egen bompengekalkulator på Fjellinjens hjemmesider der man kan anslå utgiftene.



Paradoks

De årlige bompengeinntektene til AS Fjellinjen er ventet å øke til 4,5 milliarder med de nye stasjonene. Men: Den kraftige økte andelen elbiler i Oslo og Akershus gjør at disse inntektene kan bli langt lavere.

Dermed kan det bli vanskeligere å finansiere de store sykkelvei- og kollektivprosjektene i Oslo under Oslopakke 3. Kun 2 prosent av bompengene går til veier og bilister, de resterende 98 prosentene til kollektivprosjekter, sykkelveier og gående.

Paradokset med finansieringsformen er at jo flere miljøvennlige elbiler som passerer de totalt 83 bomstasjonene og jo færre biler som totalt sett kjører gjennom bomstasjonene, desto mindre blir det til kollektivsatsingen.

I tillegg er det full politisk uenighet om nye veiprosjekter i Oslo mellom regjeringen og det rødgrønne byrådet.

Ender hos forbrukerne

Norges Lastebileierforbund frykter at det til slutt er forbrukerne som ender opp med sluttregningen fra alle de nye bomstasjonene.

- Det er forbrukerne i teorien i hvert fall som skal betale den merkostnaden som vi blir påført. Prisene må opp på en eller annen måte, og fra ett sted må vi jo ta det fra.

- Det outrerte eksempelet er at vi må sette igjen varene på Vinterbro (nesten ute ved Ski, red.anm.), og så må noen sykle ut og hente dem, uttalte blant annet regionleder Kristian Bjerke i Lastebileierforbundet til Nettavisen Økonomi for tre uker siden.