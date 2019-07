Ryddet opp for «Rikingen», økte driftsresultatet med 20 millioner kroner

Lars Ole «Rikingen» Johansen kan takke sin bror for rekordutbytte.

Lars Ole Johansen, som ble kjent under VGTV-serien «Rikingen», tjener seg søkkrik på utleie av lifter og andre kjøretøy.

Den fargerike forretningsmannen er kjent for sin ekstravagante livsstil og kan glede seg over et utbytte på 14 millioner kroner. Lars Oles bror, og ny daglig leder i selskapet, Odd Asbjørn Johansen, sier utbyttet kom etter en omfattende opprydning.

- Vi har tatt en skikkelig gjennomgang av selskapet og privatøkonomien og skilt alt privat fra selskapet. Det er her det store utbyttet kommer inn, sier Johansen til Nettavisen Økonomi.

Stort lån

- Det var blant annet et stort lån fra eier til selskap som nå er gjort opp for, forsetter Johansen.

GULLGRUVE: Det er disse kjøretøyene som gir klink i kassen for «Rikingen». Foto: Utklipp: Oslo Liftutleie

Oslo Liftutleie AS, hvor Johansens holdingselskap eier 90 prosent av aksjene, leverte et kanonresultat for 2018. Resultatet før skatt økte fra én million i 2017 til hele 19,9 millioner i 2018.

- Vi har tatt en skikkelig sjau her i løpet av året. Vi har gått gjennom alle rutiner, solgt materiell som har kostet mye i drift og investert i mer effektive biler og maskiner, sier Odd Asbjørn Johansen.

Johansen tok over som daglig leder 2. januar 2018. Det første han tok fatt i, var kostnadene. De har han redusert med 6,8 millioner siden fjoråret. Siden har det gått slag i salg med omorganiseringen av selskapet.

Kjøpte to motorsykler

- Det smarteste vi har gjort, er å kjøpe inn to motorsykler for befaring i Oslo. Det er ikke bare enkelt å manøvrere store kranbiler i Oslos gater, derfor har vi nå begynt å sende ut en motorsykkel for å se an de ulike plassene, sier Johansen.

Han forteller at dette enkle grepet har spart dem masse tid og enda flere bomturer. På spørsmål om hans bror er fornøyd med arbeidet han har gjort, er svaret kontant.

- Jeg tror alle hadde vært fornøyd med et resultat som er nær 20 ganger bedre enn året før, sier Odd Asbjørn.

Lars Ole Johansen besvarte tirsdag Nettavisen Økonomis henvendelser.